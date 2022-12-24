Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Пока на реальном фронте Россия не может добиться сколько-нибудь серьезных успехов, на внутреннем информационном фронте у Кремля все идет неплохо. Речь не только о блокировке всех независимых СМИ и печально знаменитых законах про "фейки" о российской армии — их для победы оказалось недостаточно. Журналисты Катя Аренина и Михаил Рубин разбирают три сюжета, иллюстрирующие современный медиаландшафт в РФ. Первый из них посвящен переделу рынка анонимных Telegram-каналов и тому, как высокопоставленный муж Тины Канделаки инициировал атаку на Ксению Собчак, второй — пиар-кампании одного из командующих российскими войсками в Украине и противостоянию критикующим власть "военкоров", третий — тому, как "кремлевские источники" делятся инсайдами и предсказаниями с признанной "иноагентом" "Медузой", но практически ни один из их прогнозов не сбывается.

Группы для знакомств в соцсетях — не редкость, но на фоне войны во "ВКонтакте" набрали популярность сообщества, в которых россиянки из разных регионов ищут себе пару среди военных. Всего таких групп не менее 30, в самой популярной состоят 23 тысячи человек — и женщины, и мужчины каждый день выкладывают свои фотографии и описывают пожелания к потенциальному партнеру. Журналистка Анна Рыжкова поговорила с людьми, которые ищут себе пару в этих группах, чтобы понять: зачем во время войны женщины хотят познакомиться именно с военным, почему их не пугают сообщения о преступлениях армии РФ в Украине и связан ли их интерес с денежными компенсациями для родственников убитых и раненых.

Мариуполец Сергей потерял за один ракетный обстрел двух дочек, маму и бывшую жену. Погибших родственниц мужчина похоронил в соседском огороде, а затем эвакуировался вместе с сыном-инвалидом. В сентябре Сергей вернулся в оккупированный город, чтобы все-таки перенести останки своих близких на кладбище. "Служба поддержки" публикует монолог мариупольца — о преследующих его воспоминаниях, потерянном смысле жизни, бюрократической анархии и том, как прошли эксгумация и перезахоронение.

20-летний москвич Савелий Фролов с самого начала российского вторжения в Украину участвовал в антивоенных акциях. После объявления "частичной" мобилизации юноша, как и многие другие россияне, решил уехать — и 29 сентября прибыл на пропускной пункт "Верхний Ларс" на границе с Грузией. В страну его не пустили из-за того, что Фролов взял с собой всего 20 тысяч рублей (около 360 евро на тот момент) — пограничники посчитали эту сумму недостаточной. Еще одну попытку молодой человек предпринял через месяц, приехал на тот же КПП — и пропал. Только в конце ноября стало известно, что Фролов стал первым в России обвиняемым по уголовной статье о переходе на сторону противника, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Валерия Кирсанова из издания Paper Kartuli (его создали уехавшие в Грузию сотрудники петербургской "Бумаги") поговорила с матерью, подругой и адвокатом москвича и рассказывает его историю.

Датчанка Матильда Кимер больше 10 лет проработала в России и Украине — делала репортажи и о больших событиях вроде Евромайдана, и о жизни простых людей по обе стороны границы. Снимать материалы в обеих странах журналистка продолжила и после начала войны, пока весной ее не вызвали на "очень агрессивный" допрос в ФСБ. 1 августа, когда Кимер вновь приехала в Москву для продления своей аккредитации, ее уже не пустили в страну, запретив въезд на 10 лет. Вскоре после этого у журналистки отозвали аккредитацию и в Украине (такое решение приняла СБУ), из-за чего ей пришлось уехать в Данию. "Медуза" поговорила с Кимер о том, как ей удалось вызвать подозрение у спецслужб обеих сторон конфликта и как может в этих условиях работать независимый журналист.

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Как утверждают авторы расследования, им удалось получить доступ к архиву электронной почты Светланы Ивановой, жены замминистра обороны РФ Тимура Иванова — всего восемь тысяч писем за 12 лет. В переписке, например, были счета за отдых на Лазурном берегу — туда семья Ивановых ездила каждый август как минимум с 2010 года, тратя в среднем по 200 тысяч евро за месяц. При этом официальный доход чиновника — около 1,3 млн рублей в год (примерно 18 тысяч евро). Также Светлана Иванова регулярно покупает эксклюзивные ювелирные украшения, брендовую одежду и предметы антиквариата, на ее днях рождения поет Григорий Лепс и произносит тосты пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Расследователи обнаружили в собственности у семьи замминистра обороны особняки на Рублевке и в Тверской области, а также усадьбу XIX века в центре Москвы — ее реконструкцию под жилье чиновника и его родственников, как и другие их расходы, оплачивала компания, сейчас занимающаяся "восстановлением" оккупированного Мариуполя.