Куба и США: новая оттепель или "неверный сигнал"?

Соединенные Штаты в понедельник объявили о пересмотре некоторых пунктов своей политики в отношении Кубы, в том числе — об ослаблении ряда жестких ограничений, введенных во время президентства Дональда Трампа.

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Среди изменений — снятие ограничений на денежные переводы членам семьи, остающимся на Кубе, и удаление ряда препон для поездок на остров. Будут также ускорены темпы обработки заявлений о получении американской визы для кубинцев.

"Кубинский народ сталкивается с беспрецедентным гуманитарным кризисом, и наша политика будет по-прежнему сосредоточена на расширении прав и возможностей кубинского народа, чтобы помочь ему создать будущее, свободное от репрессий и экономических тягот", — говорится в заявлении Госдепартамента.

Новые меры знаменуют собой наиболее значительные изменения в отношении США к Гаване с момента вступления в должность президента Джо Байдена в январе 2021 года.

Это, однако, не означает, что американо-кубинские отношения возвращаются к временам Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новые меры направлены на "дальнейшую поддержку кубинского народа, предоставление ему дополнительных инструментов для жизни, свободной от гнета кубинского правительства, и поиска более широких экономических возможностей".

США снимут ограничение на денежные переводы членам семьи, остающимся на Кубе, составляющее сегодня 1000 долларов в квартал, и разрешат денежные переводы лицам, не являющимся членами семьи.

При этом Соединенные Штаты не будут исключать организации из списка государственных и военных кубинских компаний, с которыми американским фирмам и гражданам запрещено вести дела.

"Мы намереваемся обеспечить более свободный поток денежных переводов кубинскому народу, не обогащая при этом тех, кто нарушает права человека", — заявил представитель администрации.

Соединенные Штаты будут использовать электронные платежные системы для денежных переводов, чтобы средства не поступали напрямую кубинскому правительству, сказал чиновник, добавив, что США уже начали переговоры с кубинским правительством о создании для этого соответствующих механизмов.

Довольны не все

В администрации Байдена хорошо понимают, что снятие некоторых ограничений может привести к ослаблению политической поддержки со стороны консервативных американцев кубинского происхождения, в основном одобрявших жесткую политику прежнего президента Дональда Трампа в отношении Кубы.

Сенатор Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям от Демократической партии, заявил: "Сегодняшнее заявление может послать неверный сигнал не тем людям, в неподходящее время и по совершенно неправильным причинам".

"Те, кто до сих пор верит, что увеличение количества поездок приведет к развитию демократии на Кубе, просто отрицают очевидное. На протяжении десятилетий мир путешествует на Кубу, и ничего не изменилось", — сказал он.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, имеющий кубинские корни, тоже раскритиковал новые меры, написав в "Твиттере", что кубинский режим "угрожает Байдену массовой миграцией и имеет сочувствующих внутри администрации".

"В результате сегодня мы видим первые шаги назад к провальной политике Обамы в отношении Кубы", — сказал он, имея в виду потепление отношений Вашингтона и Гаваны, включая визит Барака Обамы на остров в 2016 году.

Придя к власти, президент Трамп ужесточил визовые правила, ограничил денежные переводы, сократил число авиарейсов на остров и увеличил количество препон для граждан США, желающих посетить Кубу по любым причинам, кроме семейных.

Подробностей того, как будет реализовываться новая политика, пока немного, но официальные лица заявили, что первые шаги будут предприняты уже в ближайшие недели.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в "Твиттере" назвал заявление США скромным шагом в правильном направлении.

"Это решение не меняет ни [ситуацию с] эмбарго, ни мошенническое включение (Кубы) в список государств-спонсоров терроризма, ни большинство принудительных мер максимального давления со стороны Трампа, которые все еще затрагивают кубинский народ", — написал он.

Воссоединение семей

Среди планируемых мер — восстановление программы по воссоединению семей, которая предоставляет кубинцам законный способ воссоединения с родными, живущими в Соединенных Штатах, и увеличение пропускной способности консульских служб.

По словам чиновников, Вашингтон собирается выдавать 20 тысяч иммиграционных виз в год. Администрация Байдена готовится расширить штат посольства, но пока неясно, как и когда это может произойти.

В этом месяце посольство США в Гаване начало выдавать иммиграционные визы кубинцам, выполнив свое обещание возобновить их выдачу после четырехлетнего перерыва.

По словам Госдепартамента, администрация Байдена также расширит список причин для поездки на Кубу и разрешит регулярным и чартерным рейсам использовать другие аэропорты, кроме Гаваны.

Вашингтон разрешит некоторые категории групповых образовательных поездок, а также определенные поездки по профессиональным и научным делам.

Однако индивидуальные поездки по-прежнему останутся под запретом. Им положили конец при президенте Трампе под предлогом того, что ими злоупотребляют американцы, отправляющиеся на Кубу отдыхать.

Соединенные Штаты увеличат поддержку независимых кубинских предпринимателей, стремясь, среди прочего, облегчить доступ к интернету, микрофинансированию и обучению.

Байден пообещал во время выборов 2020 года возобновить взаимодействие с Кубой. Но репрессии в Гаване после массовых протестов на острове в июле прошлого года вместо этого привели к санкциям против кубинских чиновников.

Кубинское правительство обвинило США во вмешательстве в протесты.

Официальные лица заявили, что решение о том, пригласить ли Кубу на саммит стран Америки, который пройдет в июне, еще не принято. Мексика и другие страны пригрозили отказаться от участия в саммите, если на него не будут приглашены все страны Америки.