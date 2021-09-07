Куба первая в мире начала прививать двухлетних детей от Covid-19

В понедельник, 6 сентября, Куба стала первой страной в мире, где стартовала вакцинация маленьких детей от Covid-19, сообщает Deutsche Welle. В провинции Сьенфуэгос уже начали прививать детей в возрасте от двух до 11 лет.

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Вакцинация на Кубе осуществляется местными препаратами Abdala и Soberana, которые не признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это первые вакцины от коронавируса, разработанные в Латинской Америке.

Кубинские власти хотят вакцинировать всех детей и подростков до того, как откроются школы, которые по большому счету были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии.

Новый учебный год на Кубе начался 6 сентября: преподавание ведется через телевидение, поскольку у большинства семей нет подключения к интернету. Планируется, что школы начнут постепенно открывать в октябре, если все несовершеннолетние будут привиты от коронавируса.

Между тем в Чили Институт общественного здравоохранения (ИОЗ) разрешил использование препарата от китайского предприятия Sinovac для вакцинации детей в возрасте от шести лет.

Как сообщил директор чилийского ИОЗ Эриберто Гарсия, решение было принято посредством голосования — пять против одного. Теперь Министерство здравоохранения Чили должно установить сроки и механизм для начала вакцинации.

Католический университет Чили сейчас проводит исследование с участием 4000 тысяч детей в возрасте от трех до 17 лет, чтобы изучить влияние вакцины Sinovac на несовершеннолетних.

ТАСС отмечает, что на данный момент в Чили от коронавируса полностью привиты более 13 млн человек.

Другие страны страны Латинской Америки используют вакцину Pfizer/BioNTech для вакцинации детей от 12 лет. В свою очередь в Китае разрешено прививать детей в возрасте от трех до 17 лет вакцинами Sinovac и Sinopharm. В США, Канаде, Сингапуре и Гонконге для вакцинации детей от 12 лет будет используется Pfizer/BioNTech.

Одновременно в Латвии разрешена вакцинация несовершеннолетних двумя препаратами. Так, начиная с 17 мая разрешено вакцинировать подростков в возрасте от 16 лет препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, а со 2 июня этой вакциной также начали прививать детей в возрасте от 12 до 15 лет. С 30 июля латвийские подростки в возрасте от 12 до 17 лет могут выбрать для вакцинации препарат Spikevax от компании Moderna.

Однако накануне стало известно, что 143 ребенка в Латвии получили не предназначенную для несовершеннолетних вакцину. 117 молодых людей в возрасте 12-17 лет были привиты вакциной Janssen, а еще 26 получили вакцины Astra Zeneca