Лавров: в переговорах России и Украины есть "движение вперед"

В переговорах России и Украины есть "движение вперед", сказал глава МИД России Сергей Лавров. При этом, по его словам, "окончательно одобренных планов нет" и "переговоры должны продолжиться".

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"У нас готовится реакция. Там есть движение вперед, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, — это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", — сказал Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели (цитата по "Интерфаксу").

По словам Лаврова, Россия выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, России и всем европейским странам. Также, Лавров добавил, что в Москве видят "гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе".

После переговоров в Стамбуле Россия сообщила, что получила от Украины предложения по гарантиям безопасности. Они предполагают, что Киев готов согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран, в том числе США, Великобритании, Китая, Франции, Израиля и других.

В договоре, по предложению Украины, должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5-ю статью Устава НАТО ("нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс").

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры сторон "продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп". Последний раз переговорщики встречались 29 марта в Стамбуле.