Лидера каталонских сепаратистов Пучдемона отпустили из тюрьмы на Сардинии

Бывший глава правительства Каталонии и один из лидеров движения за независимость автономной области Карлес Пучдемон, задержанный 22 сентября на итальянском острове Сардиния, освобожден из-под стражи решением суда города Сассари. Тот же суд обязал его быть на Сардинии 4 октября для первого слушания по его экстрадиции, не наложив на него никаких ограничительных мер.

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Ранее адвокаты Пучдемона заявили, что суд обязал его не покидать Сардинию, но эта информация оказалась неверной. Лидер сепаратистов может свободно передвигаться в течение следующих 10 дней. Его адвокаты при этом не исключили, что четвертого числа он может предстать перед судом по видеосвязи — сегодня Пучдемон тоже присутствовал на слушании удаленно, находясь в изоляторе.

"Испания никогда не упустит возможности выставить себя на посмешище, — сказал Пучдемон собравшимся у ворот изолятора журналистам. — Все хорошо, у меня все в полном порядке, полиция и охранники обращались со мной крайне профессионально. Я знаю, как иногда бывает" (цитата по газете La Vanguardia).

Адвокаты Пучдемона объясняют, что ограничение его перемещения скомпрометировало бы статус Пучдемона как члена Европейского парламента, поэтому суд решил предоставить ему свободу.

Карлеса Пучдемона задержали в среду по международному ордеру на арест, выданному Испанией в октябре 2019 года.

В сообщении его адвоката Гонсало Бойе было сказано, что Пучдемон посещал Сардинию в качестве депутата Европарламента. Юрист также утверждает, что ордер, по которому задержали политика, "приостановлен до решения Суда Европейского союза".

Согласно заявлению в "Твиттере" руководителя офиса Пучдемона Жозепа Луиса Алайя, тот был задержан по прилете в аэропорту города Альгеро на Сардинии, имеющем исторические связи с Каталонией, куда он прибыл для участия в международной выставке.

Как передает корреспондент Би-би-си, на Сардинии Пучдемон планировал рекламировать каталонский фольклор и проводить встречи с местными лидерами.

Испанские власти обвиняют 58-летнего Пучдемона, бывшего журналиста, избранного президентом Каталонии в 2016 году, в подстрекательстве к мятежу за его роль в организации референдума о независимости Каталонии, который испанский суд признал незаконным.

Пучдемон бежал из Испании и до последнего времени жил в Бельгии. В 2019-м он был избран депутатом Европарламента и получил иммунитет от судебного преследования. Однако в марте этого года европейские депутаты решили снять неприкосновенность с него и с двух его соратников.

Помимо Пучдемона, Испания объявила в розыск по тому же обвинению двух бывших министров регионального правительства, Тони Комина и Клару Понсати.

После референдума центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов, девять из них в 2019 году получили тюремные сроки от 9 до 13 лет за подстрекательство к мятежу и растрату бюджетных средств (на референдум).

Такие же обвинения было предъявлено и бежавшим из Испании Пучдемону, Комину и Понсати.

В июле этого года осужденные получили помилование, но оно не коснулось находящихся в бегах.

Неудавшийся референдум

В октябре 2017 году власти Каталонии во главе с Пучдемоном провели референдум о независимости Каталонии от Испании, а затем провозгласили независимость. Центральные власти Испании объявили референдум незаконным, а участие в нем приняли почти одни только сторонники независимости — остальные жители Каталонии его бойкотировали.

Арест Пучдемона последовал через неделю после того, как левоцентристское правительство Испании и власти провинции возобновили переговоры с целью поиска решения политической проблемы, тяготевшей над страной десятки лет.

Реакция

Официальный Мадрид в четверг выразил "уважение к решениям итальянских властей и судов".

"Арест господина Пучдемона отвечает существующей юридической процедуре, касающейся всех граждан ЕС, которые должны ответить перед судом", — сказано в заявлении правительства.

В нем также говорится, что Пучдемон подлежит правосудию как любой гражданин.

Почетный консул Испании на Сардинии Фабио Бруно заявил агентству Ansa, что следит за развитием дела.

Нынешний президент Каталонии Пере Арагонес, также сепаратист, но более умеренный, чем Пучдемон, возмущен арестом.

"Я самым решительным образом осуждаю гонения и судебные репрессии. Этому нужно положить конец", — написал он в "Твиттере".

"Единственное решение — самоопределение", — добавил он.

Жоаким Торра, исполнявший обязанности президента Каталонии в 2018-2020 годах, заявил, что передача Пучдемона Испании явилась бы катастрофой, и призвал активистов национального движения быть начеку.

Национальная ассамблея Каталонии призвала провести возле здания итальянского консульства в Барселоне демонстрацию против незаконного, по ее мнению, ареста.

В социальных сетях появился хэштег #FreePuigdemont.

Убеждений не менял

Карлес Пучдемон родился в горной деревне Амер с населением 2200 человек и был вторым из восьми детей в семье. С юных лет являлся твердым приверженцем независимости Каталонии.

"У него всегда были такие взгляды", — сказал в 2019 году хорошо знавший Пучдемона журналист и поэт Антони Пугверд.

Будущий политик 17 лет работал в националистический газете Punt, в 2011-2016 годах был мэром Жироны, жители которой известны сепаратистскими настроениями, а затем победил на выборах президента Каталонии.

"Пусть знают все, кто недооценивает нас и надеется заставить замолчать, что мы постоим за себя", — заявил он по прибытии в эмиграцию.

Недоброжелатели осуждали его за бегство и трусость.

У Карлеса Пучдемона двое детей.

Непростые отношения

Каталония со столицей в Барселоне — экономически развитой регион Испании. Среди его жителей широко распространено мнение, что они "всех кормят".

Особая каталонская идентичность берет начало в IX веке, когда Карл Великий отвоевал северо-восток Пиренейского полуострова у ранее захвативших его арабов и создал там Барселонское графство. В нем преобладало французское влияние, тогда как остальная Испания еще несколько столетий жила под властью мусульманских халифов и эмиров.

История сепаратизма: почему Каталония обособляет себя от Испании

Позднее Каталония вошла в состав королевства Арагон. Единая Испания возникла в конце XV века в результате брака арагонского короля Фердинанда и кастильской королевы Изабеллы, но поскольку Кастилия была больше, не деле произошло не объединение равноправных государств, а подчинение Арагона Кастилии.

В ходе Войны за испанское наследство 1701-1714 годов, когда за опустевший престол боролись представители династий Бурбонов и Габсбургов, каталонцы в большинстве поддержали проигравшего претендента, и центральные власти стали относиться к ним с недоверием.

Организованное движение за суверенитет Каталонии существует с середины позапрошлого века. При диктаторе Франко сепаратисты подвергались жестоким репрессиям.

Многие жители Каталонии по-прежнему не настроены на сотрудничество с Мадридом. На выборах в каталонский парламент в феврале этого года с незначительным перевесом победили сторонники независимости. В сентябре на демонстрацию в поддержку отделения Каталонии, которая состоялась в Барселоне, вышли десятки тысяч людей.