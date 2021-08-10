Литва: Сейм предоставил военным больше полномочий
Foto: Reuters/Scanpix

Сейм Литвы разрешил в условиях экстремальной ситуации для разрешения возникшего кризиса привлекать военных и предоставить им больше полномочий.

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Во вторник парламент принял соответствующие поправки к Уставу о применении военной силы. Они вступят в силу после подписания президентом.

Поправки инициировало правительство, чтобы у военных было больше полномочий с целью прекращения потоков нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

В соответствии с поправками, в случаях экстремальных ситуаций, когда масштаб инцидента стремительно нарастает, во избежание угрозы общественному спокойствию можно будет привлекать военные единицы.

Такое решение по предложению правительства на основании просьбы Комиссии по экстремальным ситуациям сможет принять сейм, а в промежутке между сессиями сейма — президент, но в таком случае его решение должно быть подтверждено на ближайшем заседании сейма.

Поправки предоставят военным право давать обязывающие указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать специальные средства.

В Литву в этом году незаконно прибыло более 4 тыс. мигрантов, однако их поток в последнее время заметно сократился после того, как пограничникам разрешили разворачивать мигрантов назад в Беларусь.

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