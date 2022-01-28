Лукашенко пригрозил балтийским странам потерей государственности в случае войны
Foto: Reuters/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае развязывания войны балтийские страны потеряют свою государственность.

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"Не дай бог вы развяжете войну вместе с другими балтийскими государствами, это будет означать конец вашей государственности и вашему развитию", — заявил Лукашенко в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Он добавил, что обращается не только к властям балтийских стран, но и к их народам.

"Без поддержки США Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы", — заявил Лукашенко.

Лукашенко также обвинил западные страны в размещении "военной инфраструктуры" вблизи границ Союзного государства Беларуси и России, а польских пограничников — в убийстве тысяч мигрантов.

"Эти мерзавцы организовали охоту на людей!" — заявил Лукашенко.

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