Лукашенко ждет ответа ЕС о приеме 2000 мигрантов

Беларусь ожидает ответа от Европейского союза (ЕС) относительно приема 2000 мигрантов с границы Беларуси и Польши, заявил в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Лукашенко заявил, что Беларусь попросит, чтобы Германия приняла мигрантов, но при этом отметил, что ЕС пока не контактировал с Минском по этому вопросу.

Он также предупредил, что Польше следует учитывать последствия закрытия железнодорожных пунктов пропуска на границе с Беларусью. Лукашенко пригрозил, что железнодорожное движение может быть перенаправлено через зону конфликта на востоке Украины.

Увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Тяжелее всего обстановка в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Мигранты пытаются через Беларусь попасть на территорию этих стран. Европейские лидеры обвиняют Лукашенко в гибридной атаке на Евросоюз в отместку за введенные против Минска санкции.

Лукашенко допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию Евросоюза. "Я говорил, что не собираюсь силой удерживать мигрантов на границе или уводить их силой… Я не буду останавливать их, потому что они едут не в мою страну, а в вашу", — подчеркнул белорусский правитель в интервтью британской медиакомпании BBC 19 ноября.

Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к границе с Польше со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов. С тех пор они предпринимают многочисленные попытки перехода границы.