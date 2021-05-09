Маск признался в наличии синдрома Аспергера

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в роли ведущего музыкальной юмористической передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. В частности, американский бизнесмен заявил, что страдает синдромом Аспергера.

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"Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с [синдромом] Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался", — сказал Маск.

В приветственном слове бизнесмен также пошутил, что зачастую пишет в своем Twitter неоднозначные вещи. "Но так уж работает мой мозг", — отметил он. "Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?" — сказал Маск.

Синдром Аспергера — психическое расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

В то же время писатель Эшли Вэнс, автор биографии "Илон Маск: Tesla, Space X и дорога в будущее", писал, что "присвоить ярлык [психического расстройства] Маску было бы так же легко, как и безответственно". Он отметил, что ему не раз говорили о некоторых "странностях" в поведении бизнесмена, среди них — "легенды о поразительной бесчувственности своего босса", "предания о монументальных нагоняях", а также раздражение Маска от опечаток в электронных письмах. Однако предприниматель, по словам Вэнс, поступает так, поскольку "не терпит дураков и пустые разговоры", в то время как с друзьями и родственниками он ведет себя совсем по-другому, "весел и крайне эмоционален".

Твиты Маска, о которых пошутил сам бизнесмен, оказывают серьезное влияние на рынки. С начала года активность Маска в сервисе микроблогов уже приводила к росту стоимости биткоина, акций CD Projekt, маркетплейса Etsy, мессенджера Signal и GameStop. Два дня назад бизнесмен также написал в Twitter, что присматривает щенка породы сиба-ину. После этого стоимость альткоина с названием Shiba Inu за час подскочила на 68%.