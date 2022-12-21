Медведев приехал в Пекин и встретился с Си Цзиньпином

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Китай. В своем Telegram-канале экс-президент России опубликовал видео встречи с главой КНР Си Цзиньпином.
Как сообщило государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на секретариат Медведева, он передал китайскому лидеру "послание" от президента РФ Владимира Путина. В этом послании, по данным СМИ, "отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации".
Также Медведев и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество между Коммунистической партией Китая и правящей в России партией "Единая Россия".
Еще одной темой встречи стала ситуация на постсоветском пространстве, в частности война в Украине. "Надеюсь, стороны сохранят рациональность, сдержанность и проведут всеобъемлющий диалог", — цитирует РИА "Новости" заявление главы КНР.
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