Минобороны Эстонии: Россия отрабатывает ракетные удары по территории страны

Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм сообщил, что Россия занимается отработкой ракетных ударов по Эстонии.

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"Сейчас проходят учения, в которых россияне имитируют ракетные атаки, направленные по территории Эстонии", — сказал Салм в интервью финскому изданию Iltalehti.

Ранее СМИ сообщили, что вечером 18 июня в юго-восточной части Эстонии в районе Койдула воздушное пространство страны нарушил российский вертолет Ми-8. Он находился над территорией Эстонии почти две минуты.

Как отметил Салм, речь идет не о единичном случае, их было несколько. Это не происходит случайно — когда вертолет оказывается в воздушном пространстве другого государства. Со стороны России это было намеренно.

Министерство обороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной.

По оценке Салма, россияне не считают Эстонию достойной независимости. "Их операции и стратегическая коммуникация последнего времени подтверждают этот вывод", — уверен канцлер Минобороны.

Тем не менее Салм подчеркивает, что в Эстонии жить безопасно.

Как отмечает Iltalehti, на следующей неделе на саммите в Мадриде НАТО примет конкретные решения по усилению обороны стран Балтии.