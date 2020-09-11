Минск счел резолюцию Литвы о Тихановской вмешательством в дела Беларуси

Резолюция сейма Литвы о признании Светланы Тихановской избранным лидером Беларуси — бесцеремонная попытка вмешаться во внутренние дела Минска, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в пятницу, 11 сентября.

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"Мы с сожалением констатируем, что резолюция сейма Литвы от 10 сентября — это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси", — сказал Савиных.

По мнению парламентария, резолюция "лишний раз подтверждает несуразность усилий литовской стороны в желании придать значимость и смысл своим политическим действиям".

Савиных полагает, что литовские депутаты, проголосовавшие за это решение, "продемонстрировали полное пренебрежение стандартами добрососедства, здравого смысла и парламентской этики".

"Кроме того, этими действиями они подрывают доверие ко всем предложениям внешнего посредничества, демонстрируя их реальный, а не декларативный смысл", — добавил парламентарий.

В четверг парламент Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую "избранным президентом республики".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую — 10,12%.

В середине августа Тихановская приехала в Литву. В ее штабе и в МИД Литвы заявили, что ее переезд был вынужденным.