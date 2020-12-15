"Мне никто об этом не говорил". Навальный — о возможном втором отравлении в Омске

Алексей Навальный в эфире "Эха Москвы" прокомментировал публикацию The Sunday Times о том, что в омской больнице его могли повторно отравить "Новичком". По его словам, информации о втором отравлении он ни от кого не слышал, пишет портал телеканала "Дождь".
"Это очень странная статья, не понимаю, откуда она взялась. Ни один человек мне не говорил о втором отравлении — ни врач, ни полицейский, никто", — сказал Навальный.
13 декабря The Sunday Times со ссылкой на источники в немецких спецслужбах сообщила, что Навального могли попытаться отравить "Новичком" во второй раз, пока он был в больнице в Омске. Собеседник издания предположил, что оппозиционера снова спасло вовремя введенное противоядие — атропин.
Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев ответил, что сказанное в материале — вымысел, так как доступ к Навальному в больнице имели только врачи. Один из авторов расследования об отравлении Навального Роман Доброхотов в эфире Дождя сказал, что версия повторного отравления не подтвердилась.