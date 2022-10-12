"Мы серьезные защитники планеты". НАСА сообщает, что зонд "Дарт" смог сбить с курса астероид Диморф

Американское коcмическое агентство НАСА подтвердило, что его недавняя попытка сбить с курса небольшой астероид Диморф увенчалась успехом. По словам ученых, орбита космического тела шириной в 160 метров изменилась после того, как в сентябре в него ударил зонд "Дарт".

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Целью этой миссии было испытать стратегию борьбы с космическими телами, которые потенциально могут грозить столкновением с Землей.

Удар зонда по астероиду с последующим отклонением его орбиты доказал, что такая стратегия может сработать, если, конечно, зонд будет запущен своевременно, а масса космического тела будет не слишком большой.

Эксперимент проводился в 11 млн километров от Земли.

Зонд "Дарт" массой 750 кг врезался в астероид Диморф, который в свою очередь вращается по орбите вокруг более крупного объекта под названием Дидим, и при этом разрушился.

До столкновения Диморф совершал полный оборот вокруг Дидима за 11 часов 55 минут. После удара, как показали наблюдения с помощью земных телескопов, это время сократилось на 32 минуты, из чего следует, что орбита Диморфа снизилась, и он приблизился к своей "звезде" Дидиму на несколько десятков метров.

"Эта миссия продемонстрировала, что НАСА старается подготовиться к любым неожиданностям, которые может подкинуть нам космос, — заявил журналистам представитель НАСА Бил Нельсон. — И мне кажется, мы доказали, что нас можно считать серьезными защитниками нашей планеты".

Однако участник программы "Дарт" доктор Том Стэтлер предлагает не спешить с выводами на основе лишь одного удачного эксперимента, поскольку астероиды по своему составу и строению могут сильно отличаться друг от друга.

"Не стоит спешить с утверждением, что одно лишь испытание на одном астероиде в точности расскажет нам, как поведет себя другой астероид в подобной ситуации, — говорит ученый. — Но что мы можем сделать, так это использовать этот эксперимент в качестве отправной точки для расчетов в нашем моделировании разных столкновений".

Европейское космическое агентство уже через четыре года намеревается отправить к Дидиму и Диморфу миссию из трех зондов под названием "Гера" для дальнейшего изучения этих астероидов.