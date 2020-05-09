На Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на русском и еще трех языках

На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово "спасибо" на русском, английском, французском и немецком языках. Акция состоялась вечером в пятницу, 8 мая. Она была приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Таким образом союзников поблагодарили за освобождение от нацизма.

"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", — сказано в заявлении организации Kulturprojekte Berlin, которая провела эту акцию.

Как уже сообщалось, 8 мая канцлер Германии Ангела Меркель и Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии "Нойе Вахе", чтобы почтить память жертв нацизма.

"Освобождение пришло извне. Оно должно было прийти извне — слишком глубоко увязла эта страна в своем зле, в своей вине. Но и экономическое возрождение и новое демократическое начало в западной части Германии стали возможными исключительно благодаря великодушию, проницательности и готовности к примирению, проявленным бывшими военными противниками", — заявил Штайнмайер.