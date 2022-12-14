На Канарах задержан главный подозреваемый в деле Магнитского

Европол сообщил об успехах испанского следствия по делу Магнитского: установлена группа россиян и ряд подставных фирм, через которых грязные деньги отмывались в Европе и вкладывались в испанскую недвижимость.

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Европол заявил о задержании на Канарских островах главного подозреваемого по так называемому "делу Магнитского". Власти Испании при поддержке Европола и Евроюста добились успеха в преследовании преступной группировки, отмывавшей в Европе похищенные российские бюджетные средства на общую сумму 219 млн евро, сообщило в среду, 14 декабря, европейское ведомство.

Задержанный на Канарах человек являлся центральным звеном преступной схемы, расследованием которой занимался скончавшийся в 2009 году российский юрист Сергей Магнитский, указывается в заявлении. По данным следствия, преступная сеть провела миллионы евро через европейские банковские счета и затем отправила их в Испанию для покупки недвижимости. На данный момент в этой стране конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 млн евро, сообщается далее.

Как отметил Европол, испанские следователи смогли выяснить, как часть похищенных средств оказалась вложенной в испанскую недвижимость. "Была идентифицирована группа лиц — все из них граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности", — сообщили в Гааге.

Дело Сергея Магнитского

37-летний юрист фонда Hermitage Capital Management, основанного и возглавляемого британским бизнесменом Уильямом Браудером, скончался в 2009 году в следственном изоляторе в Москве. Сергей Магнитский находился там в связи с обвинениями российской прокуратуры в уклонении от налогов после того как обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов США.

В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом — и на других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека. Вслед за США аналогичные "акты Магницкого" принял ряд других стран и ЕС.