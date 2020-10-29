На юго-востоке Франции мужчина с ножом напал на полицейских

В Авиньоне мужчина с ножом напал на полицейских с криком "Аллах Акбар", они его застрелили, сообщает радиостанция Europe 1 и Midi Libre со ссылкой на источник в полиции.

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По факту начато расследование.

По сведениям Europe 1, инцидент произошел около 11:15 по местному времени (13:15 по Москве). Человек с ножом сначала пытался угрожать прохожим на улице, а затем напал на полицию.

Ранее в четверг в Ницце в базилике Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей с криками "Аллах Акбар" и убил троих. Одну из убитых женщин он обезглавил. Он был задержан и тяжело ранен при задержании.