На юго-востоке Франции мужчина с ножом напал на полицейских
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Авиньоне мужчина с ножом напал на полицейских с криком "Аллах Акбар", они его застрелили, сообщает радиостанция Europe 1 и Midi Libre со ссылкой на источник в полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По факту начато расследование.

По сведениям Europe 1, инцидент произошел около 11:15 по местному времени (13:15 по Москве). Человек с ножом сначала пытался угрожать прохожим на улице, а затем напал на полицию.

Ранее в четверг в Ницце в базилике Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей с криками "Аллах Акбар" и убил троих. Одну из убитых женщин он обезглавил. Он был задержан и тяжело ранен при задержании.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

6

Source

Интерфакс

Tags

Франция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод