Национальное собрание Франции признало Голодомор геноцидом украинского народа

Во вторник, 28 марта, депутаты нижней палаты французского парламента проголосовали за принятие резолюции, в которой Голодомор признается геноцидом украинского народа. Текст документа опубликован на сайте Национального собрания республики.

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Принятие резолюции поддержали 168 парламентариев, двое высказались против.

В документе говорится, что голод 1930-х годов был вызван искусственно сразу в нескольких сельскохозяйственных регионах СССР, но в Украине имел особенные масштабы и привел к наиболее разрушительным последствиям.

Решение французских депутатов приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Благодарен за большой вклад Франции в разоблачение прошлых и настоящих преступлений тоталитарной России, установление истины, справедливости и, следовательно, ответственности", — написал он в Twitter.

Ранее в этом году резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа приняли парламенты Болгарии, Бельгии и Исландии, в прошлом году — депутаты в Бразилии, Германии, Ирландии, Молдове, Румынии и Чехии, а также в Европарламенте.

Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа еще в 2006 году. Впоследствии аналогичную оценку событиям 1932-1933 годов в Украинской ССР дали более 20 стран, в том числе Латвия в 2008 году. Официальная Москва настаивает, что Киев приватизирует тему массового голода в 1930-х годах, ставшего также причиной смерти жителей России и Центральной Азии.

В международном академическом сообществе консенсус в вопросе оценки Голодомора пока что не достигнут. Многие исследователи согласны с тем, чтобы оценивать те события как геноцид украинцев, в то время как часть их коллег настаивает, что начавшийся на территории Украины массовый голод справедливо характеризовать как преступление советской власти, однако он не был вызван желанием уничтожить украинцев по этническому признаку.