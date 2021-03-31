Алексей Навальный объявил голодовку. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram. Оппозиционер объяснил, что не будет принимать пищу, пока к нему не пригласят врача.

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"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", — объяснил Навальный.

Ранее в управлении ФСИН по Владимирской области заявляли, что врачи осматривали Навального 24 марта и оценили его состояние как "удовлетворительное".

Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января 2021 года, после того как прошел в Германии курс лечения от последствий отравления в России боевым веществом группы "Новичок". Непосредственно на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево политика задержали в связи с так называемым делом "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести в колонии 2 года и 6 месяцев.