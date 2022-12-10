Необыкновенный фашизм, лейтенант Путин и дедушка из TikTok. Delfi советует пять публикаций на этой неделе

Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом. Сегодня — пять интервью и монологов, а также документальный фильм об исторических параллелях.

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В 1976 году два художника провели акцию протеста в Ленинграде — на стену Петропавловской крепости в самом центре города Юлий Рыбаков и Олег Волков нанесли 42-метровую надпись "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков". За это Волков получил семь лет лагерей, он умер в 2005-м. Рыбакова приговорили к шести годам заключения, в 1990-х стал депутатом Госдумы, а сейчас занимается правозащитной деятельностью. Как недавно выяснилось, лучше всего карьера сложилась у офицера КГБ, которой проводил обыск по делу двух ленинградских художников — лейтенанта Владимира Путина. В интервью "Бумаге" Рыбаков рассказывает о своей акции и том, как за почти полвека вместе с продвижением Путина по карьерной лестнице изменилась Россия.

С октября российские войска наносят массированные ракетные обстрелы по инфраструктурным объектам в Киеве и других городах Украины. Больше всего от этих атак страдают мирные жители, которые остаются без света, воды, тепла и электричества. В Кремле даже не скрывают, что цель обстрелов — навредить обычным украинцам, чтобы те надавили на украинские власти и заставили их пойти на переговоры на российских условиях. Впрочем, нет никакой уверенности в том, что эта цель будет достигнута — "Важные истории" в своем репортаже из Киева рассказывают, как в условиях блэкаута врачи проводят операции, как дети учатся без Интернета и почему обстрелы не заставят украинцев сдаться.

Из-за действий российских властей антифашисту Алексею Рунову пришлось менять место жительства дважды. В начале 2018-го сотрудники ФСБ пытали его только из-за того, что тот жил в одной квартире с подозреваемым по делу "Сети" (подробнее о том, как более десятка молодых людей из Пензы и Петербурга посадили на срок от 5,5 до 18 лет по обвинению в экстремизме — здесь). Рунова тогда отпустили, вскоре он нелегально пересек границу с Украиной и прожил там почти четыре года. 24 февраля мужчина проснулся в своей киевской квартире от звука взрывов — российская армия начала бомбить украинскую столицу. В интервью "Медиазоне" Рунов рассказывает о том, как покидал Россию, как обосновался в новой стране и как (не с первой попытки) смог уехать в Польшу.

По данным проекта "ОВД-Инфо", с 24 февраля по всей России за выражение антивоенных взглядов были задержаны почти 16,5 тысяч человек. Масштабные акции против российского военного вторжения проходили по всему миру — оказалось, что в некоторых странах их участников тоже преследуют. Иван Протасов из сибирского города Минусинск в начале 2020 года уехал жить в Юго-Восточную Азию и из-за пандемии коронавируса застрял в Лаосе. Когда началась война, страна формально сохраняла нейтралитет, и Иван дважды выходил на пикеты к посольству РФ. В интервью "Службе поддержки" россиянин рассказал, как это закончилось 33 днями в одиночной камере.

Игорю Перевалову 59 лет, он живет в маленьком поселке Куйтун в Иркутской области вместе со своей женой родом из Украины. Пара вместе 35 лет, все это время супруги борются с прогрессирующим у Екатерины псориазом — женщину признали инвалидом, а на лекарства уходит существенная доля ее пенсии. Два года назад дочь и зять предложили Игорю, увлекающемуся резьбой по дереву, завести блог о своем хобби — сейчас у него 2 млн подписчиков, аккаунт рекламировали Гарик Харламов, Вера Брежнева и другие знаменитости, постоянно приходят заказы на изготовление деревянных фигурок и игрушек. "Холод" рассказывает (очень) добрую историю мастера, который благодаря своим умениям и соцсетям смог накопить денег и отвезти жену на лечение в санаторий.

Бонус: документальный фильм "Необыкновенный фашизм"

Обосновывая причины полномасштабного вторжения в Украину, президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости "денацифицировать" соседнюю страну. Подобная риторика на протяжении 9,5 месяцев никуда не делась — официальные лица, ведущие телевизионных ток-шоу и многочисленные "эксперты" постоянно твердят про украинских "неонацистов". С другой стороны, украинцы все чаще используют термин "рашизм" (хоть и появился он несколько лет назад), а нынешний режим в Кремле даже российские либералы регулярно сравнивают с гитлеровским. Журналист Константин Гольденцвайг вместе с исследователями из ФРГ, РФ и Украины разбирается в том, насколько уместны подобные сравнения и что общего у России путинской эпохи и Германии 1930-х.