Обострение в Нагорном Карабахе: что происходит и почему это важно

Азербайджан объявил о захвате в Карабахе нескольких господствующих высот в результате специальной военной операции под названием "Возмездие".

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На сайте ведомства опубликованы кадры, снятые с беспилотника, на которых видны удары ракетами по артиллерийским расчетам и позициям армянских сил.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась с конца июля. Перестрелки между азербайджанской армией и армянскими силами привели к жертвам среди военных.

Активные боевые действия здесь формально завершились осенью 2020 года с вводом российских миротворцев.

Сейчас в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) объявлена частичная мобилизация. Азербайджан требует вернуть под свой контроль город Лачин, через который проходит единственная дорога из Армении в Карабах.

Что происходит в зоне конфликта и можно ли говорить об угрозе очередной войны?

Версии сторон



1 августа власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что азербайджанская армия "пыталась утром перейти линию соприкосновения на ряде участков северной и северо-западной зон линии соприкосновения, эти попытки были предотвращены, столкновения не зарегистрировано".

А днем ранее они заявили, что был ранен армянский военный. Минобороны Азербайджана наличие инцидента отрицало, назвав эту информацию "ложной, провокационной и вводящей в заблуждение".

При этом 2 августа минобороны России заявило, что за прошедшие сутки было "три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана".

(Фото: Министерство обороны Азербайджана)

Уже утром 3 августа военное ведомство Азербайджана заявило, что в Лачинском районе (отделяющем Нагорный Карабах от Армении) в результате "интенсивного обстрела" был убит азербайджанский военнослужащий.

Примерно в то же время власти непризнанной НКР сообщили, что в результате удара азербайджанского дрона по меньшей мере двое солдат погибли и 14 получили ранения, и объявили частичную военную мобилизацию.

Согласно сообщению российских военных, вооруженные силы Азербайджана "нарушили режим прекращения огня" в районе высоты Сарыбаба, которая находится у Лачинского коридора.

В заявлении азербайджанского минобороны указывается: Баку предупреждал российских миротворцев, что присутствие армянских военных на подконтрольной им территории "является источником опасности".

Полтора года — ни мира, ни войны

Вторая война в Карабахе продлилась 44 дня и закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого Азербайджану вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша.

В сам Карабах ввели российских миротворцев, которые с тех пор и контролируют новую линию соприкосновения, разделяющую армян Карабаха и азербайджанские войска.

Хотя и нет войны, тем не менее напряженность сохраняется до сих пор. 12 мая 2021 года, если верить данным армянской стороны, азербайджанские военные продвинулись вглубь территории Армении на 3,5 километра, взяв под полный контроль территорию вокруг небольшого озера (называется "Черным озером" на армянском и азербайджанском языках) на границе между двумя странами.

МИД Азербайджана заявил тогда, что страна "занимается усилением безопасности на границе, и это происходит на основе имеющихся у Баку и Еревана карт. Азербайджан уважает суверенность границ, территориальную целостность и неприкосновенность", а ранее азербайджанские пограничники не могли занять территории вокруг озера из-за тяжелых сезонных климатических условий.

В марте 2022 года произошло новое обострение. Обе стороны подтвердили, что азербайджанские военные смогли взять под свой контроль населенный пункт и высоту в зоне конфликта.

Почему это происходит сейчас?

2 августа власти непризнанной НКР сообщили, что азербайджанская сторона передала им требование организовать сообщение с Арменией по другому маршруту, в обход существующего.

Дело в том, что Карабах с Арменией связывает так называемый "Лачинский коридор" — это дорога, которую контролируют российские миротворцы и которая проходит через Лачин, азербайджанский город за пределами Нагорного Карабаха, захваченный армянскими силами еще в первую войну в Карабахе.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил местному изданию "Арменпресс", что требование Азербайджана по Лачинскому коридору неправомерно, так как армянская сторона пока не согласилась ни на один план, хотя работы в этом направлении ведутся.

Дело в том, что оставшуюся часть Лачинского района (кроме самого города и дороги) армянская сторона вернула Азербайджану по соглашению от 10 ноября 2020 года, положившему конец войне. По тому же соглашению должна быть построена новая дорога, в обход города Лачин, связывающая карабахских армян с Арменией. Азербайджан свою часть дороги построил, Армения пока еще нет.

Азербайджан действительно обвиняет Армению в невыполнении взятых на себя трехсторонних обязательств. Так, 3 августа в очередной раз об этом говорил азербайджанский МИД.

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде назвал происходящее сейчас в Карабахе контртеррористической операцией: "Выявляются огневые точки противника, происходит ликвидация этих точек". По его словам, для Азербайджана вооруженные люди в Карабахе — это "бандитские формирования".

"Присутствие армянских вооруженных формирований, которые демонстрируют активность, мы видели, как они строят там оборонительные сооружения, это вызывало беспокойство азербайджанской стороны, — говорит он. — Нам обещали, что возьмут ситуацию под контроль, но этого не произошло".

Армянский политолог Александр Искандарян считает подобные эскалации давлением Азербайджана на армянскую сторону, чтобы добиться уступок в переговорах.

"Эта конкретная эскалация… может быть связана с двумя вещами, — говорит он Би-би-си. — Первое — это то, что Россия сейчас занята в Украине и ей не до Карабаха. И тут Азербайджан пытается прощупать красные линии, и проверяет насколько далеко можно зайти. Второе — идет переговорный процесс, и Азербайджан совмещает с переговорным процессом разные формы давления".

Редактор отдела Кавказа в издании Eurasianet Джошуа Кучера также считает, что "Россия сейчас отвлеклась на Украину, поэтому Азербайджан может осмелиться действовать более агрессивно перед лицом миротворцев". Но он не думает, что в этом Азербайджан будет заходить далеко.

Будет ли новая война?

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил в прошлом месяце в интервью "Арменпресс", что армянские военные больше не будут проходить службу в Карабахе и там останутся служить только местные военные из непризнанной НКР.

Кроме того он добавил, что карабахский вопрос "не является для нас территориальным вопросом". "В этом смысле основополагающее значение для нас имеют безопасность и права армян Карабаха", — заявил он.

Чиновник напомнил слова премьер-министра Никола Пашиняна об идее отделить нагорно-карабахский вопрос от армяно-азербайджанских отношений. "Сейчас мы должны активно обсуждать этот вариант и решить, как действовать дальше", — заявил он, также отметив, что в предложенных Азербайджаном пяти пунктах для заключения мира "нет ничего неприемлемого".

План из пяти пунктов, предложенный Азербайджаном:

взаимное признание суверенитета, территориальной целостности

взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий

отказ от применения угроз и силы

делимитация и демаркация государственной границы

открытие транспортных коммуникаций

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Тем не менее напряженность все еще остается, а в обеих странах ходят слухи о возможности новой войны.

Александр Искандарян считает, что хотя возможны новые стычки, но настоящая война, как в 2020 году, исключена.

"Единственный фактор, что делает эту войну невозможной — это именно присутствие миротворцев, так как в случае войны азербайджанским войскам придется убивать русских, а Россия не может на это не среагировать, — напоминает он. — А пока это низкая интенсивность [боев], и войной это назвать трудно".

Ильгар Велизаде считает, что крупномасштабной войны не будет, потому что у армянской стороны нет для этого ни средств, ни людских ресурсов.

Джошуа Кучера замечает, что на территории под контролем российских миротворцев — всего 2000 российских солдат, которые растянуты по этой территории и потому не способны предотвратить военные стычки. Он осторожно допускает, что, возможно, армяне "уже не обращают внимания на российских миротворцев и делают все возможное для обеспечения собственной безопасности".

"Но я действительно думаю, что они [миротворцы] предотвратят крупную войну, пока они там, — надеется эксперт. — Азербайджан не может начать крупное наступление без неизбежного втягивания России".