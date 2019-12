Из одной из самых популярных кинокомедий "Один дома-2" канадский телеканал Си-би-си вырезал сцену с Дональдом Трампом. Фильм показали в рождественские праздники. Решение телеканала удивило сторонников американского президента.

Дело не в политике, а в деньгах, настаивают в канадской телерадиовещательной корпорации — как разъяснил представитель Си-би-си Чак Томпсон, из двухчасового фильма было вырезано 8 минут ради рекламы.

"Сцену с Дональдом Трампом и еще несколько других вырезали из фильма, поскольку ни одна из них по сюжету не была важна. Эти купюры были сделаны в 2014 году, когда мы впервые получили на него права и еще до того, как Трамп стал президентом", — выступил в защиту решения телеканала Томсон.

В вышедшей в 1992 году оригинальной версии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Трамп появляется на несколько секунд в фойе шикарной нью-йоркской гостиницы Plaza Hotel, где главный герой Кевин, которого сыграл Маколей Калкин, спрашивает у него, где регистрационная стойка.

"Дальше по коридору и налево", — такова единственная реплика Трампа, который в то время был известным бизнесменом и владельцем отеля.

Сам Трамп называл фильм большим рождественским хитом и говорил, что для него было большой честью сняться в нем.

"Я снялся в [фильме] "Один дома-2". Многие регулярно мне это припоминают, особенно в рождественский период. Они говорят, особенно дети: "Я только что видел тебя в кино". Они больше меня замечают в кино, чем просто по телеку. Но это хороший фильм, и я был моложе, мягко говоря. И это была честь — сняться в нем", — сказал он.

Трамп не раз снимался в роли самого себя, в частности в таких фильмах, как "Образцовый самец" (Zoolander) и "Призраки этого не делают" (Ghosts Can't Do It).

Решение убрать камео Трампа из фильма вызвало критику сторонников американского президента. Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, назвал этот шаг "жалким и ничтожным".

‘Pathetic’: Canada’s CBC under fire when Trump’s cameo in ‘Home Alone 2’ disappears from Christmas broadcast https://t.co/zJUij9qrLe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 26, 2019

Чарли Кларк из организации, объединяющей американских консерваторов, Turning Point USA заметил, что сцену вырезали, "потому что она показывает человеческое лицо того, кого левые любят выставлять бесчеловечным".

Сам президент Трамп позднее тоже откликнулся на эту новость, твитнув, что этот "фильм уже никогда не станет прежним (шучу!)".

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Трамп также пустил шпильку в адрес канадского премьер-министра Джастина Трюдо, с которым у него имеется ряд разногласий по многим основополагающим вопросам: "Думаю, что Джастину Т. не очень нравится, что я заставляю его раскошеливаться за НАТО или торговлю".