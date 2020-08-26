ОМОН разогнал противников Лукашенко на центральной площади Минска
Foto: AP/Scanpix/LETA

Сотрудники ОМОНа разогнали акцию протеста против фальсификации президентских выборов, которая проходила на площади Независимости в центре Минска.

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Как передает сайт Tut.by, в среду вечером около Красного костела собрались более полутора тысяч протестующих. Сотрудники министерства внутренних дел призывали их разойтись.

Однако вечером на площади появился ОМОН. Агентство ТАСС сообщает, что туда подъехало около 10 автозаков. "При их приближении участники акции начали быстро расходиться", — пишет корреспондент ТАСС.

По данным Tut.by, на площади начались задержания, об этом же сообщает "МБХ медиа" и "Еврорадио".

Часть из тех, кто находился на площади, оказались внутри Красного костела. Там был и журналист Euroradio (это издание первым и сообщило о задержаниях на площади Независимости). Он снял видеокадры, на которых видно, что из дверей костела на улицу пытается выйти девушка. Но ОМОН не разрешает ей это сделать и закрывает двери, после чего блокирует их.

На второй видеозаписи видно, что какой-то мужчина пытается открыть двери, но они не поддаются. Он говорит стоящим за дверями омоновцам: "Вы вообще бога боитесь?" В этот момент к нему подходит другой мужчина и уточняет: "А что случилось?" Он пытается постучать в дверь, но ему никто не открывает. Сколько человек оказались запертыми внутри костела, не сообщается.

По данным ТАСС, часть демонстрантов отошли в сторону здания почтамта, а некоторые участники акции были окружены сотрудниками милиции на площади. "Силовых действий против них не предпринималось. Однако, по всей вероятности, все они будут задержаны и доставлены в участки для оформления протоколов об административном нарушении", — пишет агентство.

Сейчас площадь Независимости опустела.

Сообщается также, что в Минске начались отключения интернета.

Оператор и интернет-провайдер А1 сообщает, что снижает пропускную способность мобильного интернета в Минске по требованию госорганов — с 20:40 по местному времени. То есть перебои с мобильной связью начались примерно в тот же момент, когда на площади Независимости появился ОМОН.

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