ОНЛАЙН: В Эстонии — первый случай заражения коронавирусом. Пациент приехал из Латвии

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Гражданин Ирана прибыл в страну автобусом из Риги, а в Ригу прилетел из Турции. Портал Delfi обобщает доступную информацию в текстовом онлайне.
Главное
- Заболевший мужчина прибыл в Таллин из Риги, в Ригу прилетел из Турции, а в Турцию — из Ирана. Он почувствовал себя плохо на автовокзале и вызвал скорую.
- Эстонские власти выясняют информацию о других пассажирах этого автобуса. На данный момент не сообщается, каким именно рейсом прибыл в Таллин мужчина.
- Более подробная информация будет сообщена на пресс-конференции. Брифинг собирает и Министерство здравоохранения Латвии.
- Что нужно знать о коронавирусе: отвечает директор Департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.