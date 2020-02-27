ОНЛАЙН: В Эстонии — первый случай заражения коронавирусом. Пациент приехал из Латвии
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В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Гражданин Ирана прибыл в страну автобусом из Риги, а в Ригу прилетел из Турции. Портал Delfi обобщает доступную информацию в текстовом онлайне.

Главное

  • Заболевший мужчина прибыл в Таллин из Риги, в Ригу прилетел из Турции, а в Турцию — из Ирана. Он почувствовал себя плохо на автовокзале и вызвал скорую.
  • Эстонские власти выясняют информацию о других пассажирах этого автобуса. На данный момент не сообщается, каким именно рейсом прибыл в Таллин мужчина.
  • Более подробная информация будет сообщена на пресс-конференции. Брифинг собирает и Министерство здравоохранения Латвии.
  • Что нужно знать о коронавирусе: отвечает директор Департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.


КОРОНАВИРУС
Эстонские власти не сообщают, сколько пассажиров автобуса могли находиться в контакте с мужчиной. Пока нет информации и о том, каким именно рейсом он прибыл в Ригу.
О первом случае заболевания в эфире ETV заявил министр социальных дел Эстонии Танел Киик. По его словам, гражданин Ирана, инфицированный вирусом COVID-19 находится в клинике инфекций Центральной Таллинской Западной больницы под присмотром врачей.
Главная новость в четверг, 27 февраля: подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Эстонии. Известно, что пациент прибыл в Эстонию через аэропорт "Рига". Портал Delfi собирает последние новости в текстовом онлайне.

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