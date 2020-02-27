ОНЛАЙН: В Эстонии — первый случай заражения коронавирусом. Пациент приехал из Латвии

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Гражданин Ирана прибыл в страну автобусом из Риги, а в Ригу прилетел из Турции. Портал Delfi обобщает доступную информацию в текстовом онлайне.

КОРОНАВИРУС

Эстонские власти не сообщают, сколько пассажиров автобуса могли находиться в контакте с мужчиной. Пока нет информации и о том, каким именно рейсом он прибыл в Ригу.

О первом случае заболевания в эфире ETV заявил министр социальных дел Эстонии Танел Киик. По его словам, гражданин Ирана, инфицированный вирусом COVID-19 находится в клинике инфекций Центральной Таллинской Западной больницы под присмотром врачей.

Главная новость в четверг, 27 февраля: подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Эстонии. Известно, что пациент прибыл в Эстонию через аэропорт "Рига". Портал Delfi собирает последние новости в текстовом онлайне.