Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу и Германию

Командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями России вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию, сообщил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

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"США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - сказал он.

"Я хочу быть очень ясным по некоторым вопросам. Эти перемещения (войск - ИФ) носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности", - подчеркнул он.

Он заверил, что складывающаяся обстановка требует "усиления средств сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО".

Перебрасываемые в Европу дополнительные американские вооруженные силы не предназначены для участия в боевых действиях на Украине, отметил Кирби. "Эти силы обучены и оснащены для проведения различных миссий по сдерживанию агрессии и защите наших союзников", - заявил он.

Кирби также заверил в нерушимой приверженности Вашингтона соблюдению статьи 5 устава НАТО. В ней говорится, что члены альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы применять любые меры по защите партнера, в том числе - применить силу.

Ранее CNN cо ссылкой на источники в США сообщил, что президент США Джо Байден готов формально одобрить переброску дополнительных американских сил в Восточную Европу. Источники телекомпании назвали это решение выражением поддержки союзникам по НАТО, которые видят угрозу в передвижении российских войск близ границ с Украиной. Речь идет о тысячах дополнительных военнослужащих США.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США отметило, что американское Минобороны распорядилось на случай отправки в Европу привести в состояние готовности еще несколько тысяч американских военных помимо тех 8,5 тыс. человек, которые были приведены в готовность на прошлой неделе.