По всей России проходят акции в поддержку Навального. Идут массовые задержания, есть пострадавшие

По всей России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полиция проводит массовые задержания. В Москве начались столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие как со стороны митингующих, так и со стороны силовиков. По данным ОВД-Инфо задержано не менее 1000 человек.

Предполагается, что митинги "Свободу Навальному!" пройдут в 93 городах России. Также ожидаются акции солидарности в других городах мира , в том числе в Париже, Берлине, Риме, Мадриде, Лиссабоне, Амстердаме, Хельсинки, Праге, Варшаве, Тель-Авиве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг в поддержку Алексея Навального. Тем не менее, у посольства России в Риге собрались люди с плакатами, призывающими к освобождению оппозиционера.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам.

По информации агентства Reuters, 40 000 человек вышли на улицы Москвы в поддержку Навального. В центре Москвы в районе Пушкинской площади, как сообщает корреспондент DW, людей задерживают буквально каждую минуту. Собравшиеся скандируют: "Путин — вор!" и "Выпускай!".

На митинг пришла и супруга Навального Юлия. Вскоре она была задержана полицией, о чем сама сообщила в Instagram. "Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", — написала Навальная.

YouTube-канал Навальный Live ведет стрим, в котором собирается информация о ситуации вокруг протестов. За ходом событий можно также следить по текстовым трансляциям на Би-Би-Си, Медиазоне, Медузе, Deutsche Welle и других сайтах.

Telegram-канал Nexta Live сообщает об акциях, проходящих в Белгороде и Ульяновске. В Ульяновске начались столкновения между протестующими и полицией.

Pro-Navalny protests have kicked off in the Far East and now in Siberia, where 100s and 1000s coming out. Their size could influence whether he's released from jail. Pics and vid coming out from Vladivostok, Irkutsk, Ulan-Ude, even Yakutsk, where it is -50C. So far 56 arrested. pic.twitter.com/PZSZbgteVU