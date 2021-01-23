По всей России проходят акции в поддержку Навального. Идут массовые задержания, есть пострадавшие
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По всей России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полиция проводит массовые задержания. В Москве начались столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие как со стороны митингующих, так и со стороны силовиков. По данным ОВД-Инфо задержано не менее 1000 человек.

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Предполагается, что митинги "Свободу Навальному!" пройдут в 93 городах России. Также ожидаются акции солидарности в других городах мира , в том числе в Париже, Берлине, Риме, Мадриде, Лиссабоне, Амстердаме, Хельсинки, Праге, Варшаве, Тель-Авиве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг в поддержку Алексея Навального. Тем не менее, у посольства России в Риге собрались люди с плакатами, призывающими к освобождению оппозиционера.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам.

По информации агентства Reuters, 40 000 человек вышли на улицы Москвы в поддержку Навального. В центре Москвы в районе Пушкинской площади, как сообщает корреспондент DW, людей задерживают буквально каждую минуту. Собравшиеся скандируют: "Путин — вор!" и "Выпускай!".

На митинг пришла и супруга Навального Юлия. Вскоре она была задержана полицией, о чем сама сообщила в Instagram. "Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", — написала Навальная.

YouTube-канал Навальный Live ведет стрим, в котором собирается информация о ситуации вокруг протестов. За ходом событий можно также следить по текстовым трансляциям на Би-Би-Си, Медиазоне, Медузе, Deutsche Welle и других сайтах.

Telegram-канал Nexta Live сообщает об акциях, проходящих в Белгороде и Ульяновске. В Ульяновске начались столкновения между протестующими и полицией.

В Москве органы правопорядка подготовились к акциям протеста заранее. Пушкинская площадь полностью перегорожена.

Контекст


20 августа Алексeю Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального отправили на лечение в Германию. Власти страны объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Примерно через месяц после отравления оппозиционера выписали.

Пока Навальный был за границей, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а Следственный комитет России завел на политика новое уголовное дело о мошенничестве.

Навальный вернулся в Россию рейсом "Победы" 17 января. После прилета Навальный был задержан при прохождении пограничного контроля. На следующий день суд, заседание которого проходило в отделении полиции, постановил заключить его под стражу. Навальный с 18 января находится в СИЗО "Матросская тишина", 19 января вышел его фильм о "дворце Путина", который к утру 23 января набрал уже больше 65 млн просмотров.

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