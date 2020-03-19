Полиция Уханя "неправомерно" наказала врача за рассказы о вирусе

В Китае признали неправомерными действия полиции, наказавшей врача Ли Вэньляна, который первым распространил информацию о вспышке коронавируса в Ухане.

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Китайская правительственная комиссия пришла к выводу, что полиция в Ухане действовала "неподобающим образом", наказав врача Ли Вэньляна, который в декабре 2019 года первым распространил информацию о вспышке коронавируса нового типа. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила государственная телекомпания CCTV.

В ходе расследования, начатого после смерти Ли 6 февраля, было установлено, что вызвав врача в полицию после того, как он сообщил о первых случаях заболевания нетипичной пневмонией, и вынеся ему дисциплинарное предупреждение с запретом "распространять ложную информацию", сотрудники правоохранительных органов действовали неправомерно.

Позднее полиция Уханя в специальном заявлении признала, что сделанное Ли Вэньляну дисциплинарное заключение была "неправильным" и принесла извинения его семье за допущенную ошибку. Заместителю директора местного отделения полиции был вынесен выговор, а дежурному офицеру — "административное предупреждение", указывается в заявлении.

Китайские власти редко признаются в подобных неправомерных действиях, отмечает агентство AFP, указывая, что теперь Пекин пытается направить на чиновников на местах критику по поводу неправильных действий в связи со вспышкой вируса, в результате несколько высокопоставленных представителей Коммунистической партии и здравоохранения региона были уволены.

Первым рассказал о новом вирусе

34-летний офтальмолог Ли Вэньлян в конце декабря 2019 года обратил внимание на то, что в его больнице в Ухане были помещены под карантин семь человек с заболеванием, похожим на атипичную пневмонию. Все они заразились на местном рынке, где, помимо прочего, продавались морепродукты.

Ли Вэньлян рассказал своим друзьям о первых случаях заболевания, чтобы предупредить их. Скриншот его сообщения в мессенджере WeChat быстро разошелся по соцсети. Вскоре офтальмолога вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию".

12 января Ли был госпитализирован, а 1 февраля у него обнаружили коронавирус. Врач публиковал сообщения о своем состоянии в соцсети Weibo. 6 февраля он умер, что вызвало в Китае массовое выражение скорби, а также гнев по поводу того, как правительство справляется с кризисом, и требования свободы слова.