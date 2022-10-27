Politico: США ускорят поставку модернизированного ядерного оружия в Европу

Изначально Вашингтон планировал обновить размещенный в Европе ядерный арсенал следующей весной, однако перенес реализацию программы на декабрь 2022 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и телеграмму, переданную союзникам по НАТО после прошедшей в октябре встречи министров обороны альянса в Брюсселе

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Речь идет о термоядерных бомбах B61-12, которые считают основным ядерным оружием американской армии. Семейство B61 появилось в начале 1960-х годов и с тех пор регулярно обновлялось. Хранящиеся на базах в Европе образцы по-прежнему боеспособны, однако, считают эксперты, все же устарели.

Обновление ядерного арсенала обойдется в 10 млрд долларов (9,9 млрд евро). В частности, программа затронет около 100 бомб, находящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Новые образцы, в отличие от предыдущих, смогут нести самолеты, имеющиеся в ВВС стран НАТО: бомбардировщики B-2 и B-21, а также истребители F-15, F-16, F-35 и Tornado. Другие отличия также касаются "неядерных аспектов конструкции".

Как подчеркивает Politico, модернизация размещенного в Европе арсенала открыто обсуждалась в течение последних нескольких лет, в том числе упоминалась в опубликованных официальных документах. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил корреспонденту издания, что этот процесс "никак не связан с текущими событиями в Украине и ни коим образом не был [ими] ускорен".

Страны НАТО во второй половине октября проводят учения по проверке ядерных сил альянса Steadfast Noon ("Стойкий полдень"). 26 октября российские войска провели "тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника".