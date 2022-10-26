Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара

Как сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу, прошла "тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника". Руководил учениями президент России Владимир Путин.

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Задачи, поставленные перед стратегическими силами сдерживания, были выполнены в полном объеме: все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

В ходе учений были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря, которые успешно поразили условную цель на камчатском полигоне Кура. "К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования", — уточняет сайт президента РФ.

Накануне официальный представитель Пентагона сообщил, что в соответствии с двусторонними договоренностями власти РФ уведомили США о проведении учений стратегических ядерных сил "Гром". Как отмечал военный корреспондент "Русской службы BBC" Павел Аксенов, до недавнего времени подобные тренировки проходили каждую осень, но в 2020-м и 2021 годах их перенесли. Зато в этом году учения прошли уже дважды, в прошлый раз — 19 февраля, за пять дней до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как неоднократно подчеркивали Путин и другие российские официальные лица, военная доктрина РФ предполагает, что ядерное оружие может быть применено либо в ответ на применение такого оружия против нее или ее союзников, либо в случае агрессии с применением обычного оружия, "когда под угрозу поставлено само существование государства".