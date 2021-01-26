Политик из партии Меркель: Протесты пошатнули позиции Путина

Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального впервые за долгое время пошатнули позиции президента России Владимира Путина, считает эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт. Об этом депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил в интервью газете Neue Passauer Presse, опубликованном во вторник, 26 января.

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Путин и все руководство России, "страны с большими европейскими традициями и культурой, рано или поздно потерпят поражение, если они не признают демократию, верховенство права и свободу прессы", заявил политик, отметив, что, "если Путин этого не понимает, то это может означать конец его правления". По мнению Хардта, Путин совершает "большую ошибку, если полагает, что сможет справиться с ситуацией одними жесткими методами".

Европе следует "со всей ясностью" донести до России призыв освободить Навального и "обращаться с ним справедливо". Хардт также считает необходимым освобождение в России "всех, кто воспользовался своим правом на участие в митингах". Вместе с тем эксперт выступил против введения новых санкций против РФ, так как "Путин воспользовался бы этим, чтобы дискредитировать оппозицию, назвав ее управляемой из-за границы, что на самом деле неверно".

Рекордное количество задержаний на акциях за Навального

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления запрещенным боевым веществом "Новичок". Оппозиционера арестовали на 30 суток, суд назначен на 2 февраля. Его арест вызвал массовые протесты по всей России и за границей 23 января. После них было задержано 3770 человек — рекордное количество в современной истории страны. Соратник Навального Леонид Волков объявил о новой акции протеста 31 января.

Навальный обвиняет в своем отравлении "Новичком" президента РФ и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран — участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Навального и призвали Москву освободить Навального. К призыву присоединились НАТО, Германия, США и другие страны.