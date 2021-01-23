В России прошли акции в поддержку Навального: десятки городов, тысячи протестующих

В субботу в России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным СМИ, задержано не менее 2700 человек.

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Митинги в поддержку Навального прошли в более чем 100 городах России, а также в других странах. Из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг в поддержку Алексея Навального. Тем не менее, у посольства России в Риге собрались люди с плакатами, призывающими к освобождению оппозиционера.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам. Тем не менее, десятки тысяч человек вышли на улицы российских городов в поддержку Навального.

Сотрудники полиции проводят массовые задержания. По подсчетам "ОВД-Инфо", к 20 часам по латвийскому времени было задержано более 2660 человек. В Москве была задержана супруга Навального Юлия, вскоре ее освободили. К 20 часам были освобождены и все несовершеннолетние, задержанные в Москве.

В Москве на Трубной площади толпа окружила машину с мигалкой и номерами серии "АМР" (администрация президента и правительства). Протестующие начали бить по машине и забрасывать ее снежками, сообщает Би-Би-Си. По данным РИА Новости, водителю машины выбили глаз, мужчина госпитализирован.

Следственный комитет организовал проверки из-за применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время акции протеста в Москве. Государственное агентство РИА Новости сообщило, что в Москве пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов. Агентство отметило, что силовики получили несерьезные травмы. ТАСС в свою очередь сообщает о 42 пострадавших.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил во время стрима, что в следующие выходные сторонники Навального проведут новые протестные акции.

В субботу вечером протестующие направились к следственному изолятору "Матросская тишина", где содержится Навальный. Там начались столкновения и массовые задержания. К 20 часам полиции удалось рассеять основную группу протестующих. К 22.30 по местному времени в районе "Матросской тишины" и метро "Сокольники" никого не осталось. Это означает, что акции протеста в Москве завершились, сообщает "Медуза".

YouTube-канал Навальный Live ведет стрим, в котором собирается информация о ситуации вокруг протестов. За ходом событий можно также следить по текстовым трансляциям на Би-Би-Си, Медиазоне, Медузе, Deutsche Welle и других сайтах.

ОМОН обезумел на Страстном бульваре.

Видео: BBC pic.twitter.com/CcMFtfPxLb

— Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Олег Навальный на акции в Москве pic.twitter.com/rQFtPKkik4 — Дождь (@tvrain) January 23, 2021

В Санкт-Петербурге толпа пытается выйти к Невскому проспекту. Выход к Дворцовой площади перекрыт спецтехникой, передает наш корреспондент.

Ранее Росгвардия и ОМОН двинулись через Александровский сад в сторону Дворцовой, за ними пошли люди. pic.twitter.com/dZmUBQZgvS — bbcrussian (@bbcrussian) January 23, 2021

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Момент задержания Любови Соболь pic.twitter.com/8Qr0xjhoDG — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 23, 2021

На Марсовом поле в Петербурге были достаточно жесткие задержания. Силовики набрасывались толпами на людей, хотя протестующих было меньше, чем полиции, сообщает корреспондент Би-би-си Анна Пушкарская. pic.twitter.com/Nf6sLSwYqx — kozlovsky (@asspirin12) January 23, 2021

Telegram-канал Nexta Live сообщает об акциях, проходящих в Белгороде и Ульяновске. В Ульяновске начались столкновения между протестующими и полицией.

В Нижнем Новгороде самое массовое шествие в истории.

Спасибо, нижегородцы! Вы крутые! pic.twitter.com/I5Q4fZxmEc

— Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

В Москву вводят бронетехнику — "Медуза". pic.twitter.com/RaInDB88oY — SOTA (@SotaVision) January 23, 2021

A huge crowd in Perm, despite the bitter cold.

"Putin’s a thief!" seems to be the unifying chant of Russia’s protesters today. pic.twitter.com/onFTRYy8wQ

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 23, 2021

Большое шествие в Екатеринбурге! pic.twitter.com/b4J0px2iXx — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Pro-Navalny protests have kicked off in the Far East and now in Siberia, where 100s and 1000s coming out. Their size could influence whether he's released from jail. Pics and vid coming out from Vladivostok, Irkutsk, Ulan-Ude, even Yakutsk, where it is -50C. So far 56 arrested. pic.twitter.com/PZSZbgteVU — Andrew Roth (@Andrew__Roth) January 23, 2021

Около 1,5 тыс. человек вышло на митинг в центре Барнаулаhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/y0V9KxJFAj — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

Police are jumping into the crowd and targeting younger protestors for arrest. Unis are threatening expulsions, high schools threatening punishment for protesting. Students are increasingly audience for Navalny’s investigations and have played big role in the protests since 2017. pic.twitter.com/VNtFceh2Kk — Andrew Roth (@Andrew__Roth) January 23, 2021

По информации координатора движения "Время" Степана Лосева, на Сахалине в поддержку Алексея Навального вышли около 400 человек. Сотрудники полиции кладут задержанных лицом на холодный асфальт

Видео: Александр Шукан pic.twitter.com/e06ltMV89v

— Гражданское Общество (@civ_soc) January 23, 2021

На Пушкинской площади начались задержания. pic.twitter.com/f5l6OUFMXj — The Insider (@the_ins_ru) January 23, 2021

У Драмтеатра в Екатеринбурге, куда уже добралась значительная часть протестующих, очень людно. Они всеми силами демонстрируют, что они не боятся 30-градусных морозов. Наш корреспондент оценивает число собравшихся в пять тысяч pic.twitter.com/8fGu1hN5a6 — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

У Драмтеатра в Екатеринбурге, куда уже добралась значительная часть протестующих, очень людно. Они всеми силами демонстрируют, что они не боятся 30-градусных морозов. Наш корреспондент оценивает число собравшихся в пять тысяч pic.twitter.com/8fGu1hN5a6 — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

Около 1,5 тыс. человек вышло на митинг в центре Барнаулаhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/y0V9KxJFAj — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

Разгон демонстрации во Владивостоке

Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021



В Москве органы правопорядка подготовились к акциям протеста заранее. Пушкинская площадь полностью перегорожена.



Полиция уже подготовилась к завтрашней акции в Москве: Пушкинская площадь полностью перегорожена, попасть на нее завтра, очевидно, будет невозможно.

Фото: Дмитрий Кочанов / @SotaVision >> pic.twitter.com/4BDyekAzm5

— SOTA (@SotaVision) January 22, 2021

Контекст



20 августа Алексeю Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального отправили на лечение в Германию. Власти страны объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Примерно через месяц после отравления оппозиционера выписали.

Пока Навальный был за границей, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а Следственный комитет России завел на политика новое уголовное дело о мошенничестве.

Навальный вернулся в Россию рейсом "Победы" 17 января. После прилета Навальный был задержан при прохождении пограничного контроля. На следующий день суд, заседание которого проходило в отделении полиции, постановил заключить его под стражу. Навальный с 18 января находится в СИЗО "Матросская тишина", 19 января вышел его фильм о "дворце Путина", который к утру 23 января набрал уже больше 65 млн просмотров.