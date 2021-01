В России прошли акции в поддержку Навального: десятки городов, тысячи протестующих

В субботу в России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным СМИ, задержано не менее 2700 человек.

Митинги в поддержку Навального прошли в более чем 100 городах России, а также в других странах. Из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг в поддержку Алексея Навального. Тем не менее, у посольства России в Риге собрались люди с плакатами, призывающими к освобождению оппозиционера.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам. Тем не менее, десятки тысяч человек вышли на улицы российских городов в поддержку Навального.

Сотрудники полиции проводят массовые задержания. По подсчетам "ОВД-Инфо", к 20 часам по латвийскому времени было задержано более 2660 человек. В Москве была задержана супруга Навального Юлия, вскоре ее освободили. К 20 часам были освобождены и все несовершеннолетние, задержанные в Москве.

В Москве на Трубной площади толпа окружила машину с мигалкой и номерами серии "АМР" (администрация президента и правительства). Протестующие начали бить по машине и забрасывать ее снежками, сообщает Би-Би-Си. По данным РИА Новости, водителю машины выбили глаз, мужчина госпитализирован.

Следственный комитет организовал проверки из-за применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время акции протеста в Москве. Государственное агентство РИА Новости сообщило, что в Москве пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов. Агентство отметило, что силовики получили несерьезные травмы. ТАСС в свою очередь сообщает о 42 пострадавших.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил во время стрима, что в следующие выходные сторонники Навального проведут новые протестные акции.

В субботу вечером протестующие направились к следственному изолятору "Матросская тишина", где содержится Навальный. Там начались столкновения и массовые задержания. К 20 часам полиции удалось рассеять основную группу протестующих. К 22.30 по местному времени в районе "Матросской тишины" и метро "Сокольники" никого не осталось. Это означает, что акции протеста в Москве завершились, сообщает "Медуза".

YouTube-канал Навальный Live ведет стрим, в котором собирается информация о ситуации вокруг протестов. За ходом событий можно также следить по текстовым трансляциям на Би-Би-Си, Медиазоне, Медузе, Deutsche Welle и других сайтах.

Telegram-канал Nexta Live сообщает об акциях, проходящих в Белгороде и Ульяновске. В Ульяновске начались столкновения между протестующими и полицией.

Pro-Navalny protests have kicked off in the Far East and now in Siberia, where 100s and 1000s coming out. Their size could influence whether he's released from jail. Pics and vid coming out from Vladivostok, Irkutsk, Ulan-Ude, even Yakutsk, where it is -50C. So far 56 arrested. pic.twitter.com/PZSZbgteVU