В России прошли акции в поддержку Навального: десятки городов, тысячи протестующих
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

В субботу в России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным СМИ, задержано не менее 2700 человек.

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Митинги в поддержку Навального прошли в более чем 100 городах России, а также в других странах. Из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг в поддержку Алексея Навального. Тем не менее, у посольства России в Риге собрались люди с плакатами, призывающими к освобождению оппозиционера.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам. Тем не менее, десятки тысяч человек вышли на улицы российских городов в поддержку Навального.

Сотрудники полиции проводят массовые задержания. По подсчетам "ОВД-Инфо", к 20 часам по латвийскому времени было задержано более 2660 человек. В Москве была задержана супруга Навального Юлия, вскоре ее освободили. К 20 часам были освобождены и все несовершеннолетние, задержанные в Москве.

В Москве на Трубной площади толпа окружила машину с мигалкой и номерами серии "АМР" (администрация президента и правительства). Протестующие начали бить по машине и забрасывать ее снежками, сообщает Би-Би-Си. По данным РИА Новости, водителю машины выбили глаз, мужчина госпитализирован.

Следственный комитет организовал проверки из-за применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время акции протеста в Москве. Государственное агентство РИА Новости сообщило, что в Москве пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов. Агентство отметило, что силовики получили несерьезные травмы. ТАСС в свою очередь сообщает о 42 пострадавших.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил во время стрима, что в следующие выходные сторонники Навального проведут новые протестные акции.

В субботу вечером протестующие направились к следственному изолятору "Матросская тишина", где содержится Навальный. Там начались столкновения и массовые задержания. К 20 часам полиции удалось рассеять основную группу протестующих. К 22.30 по местному времени в районе "Матросской тишины" и метро "Сокольники" никого не осталось. Это означает, что акции протеста в Москве завершились, сообщает "Медуза".

YouTube-канал Навальный Live ведет стрим, в котором собирается информация о ситуации вокруг протестов. За ходом событий можно также следить по текстовым трансляциям на Би-Би-Си, Медиазоне, Медузе, Deutsche Welle и других сайтах.

Telegram-канал Nexta Live сообщает об акциях, проходящих в Белгороде и Ульяновске. В Ульяновске начались столкновения между протестующими и полицией.


В Москве органы правопорядка подготовились к акциям протеста заранее. Пушкинская площадь полностью перегорожена.

Контекст


20 августа Алексeю Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального отправили на лечение в Германию. Власти страны объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Примерно через месяц после отравления оппозиционера выписали.

Пока Навальный был за границей, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а Следственный комитет России завел на политика новое уголовное дело о мошенничестве.

Навальный вернулся в Россию рейсом "Победы" 17 января. После прилета Навальный был задержан при прохождении пограничного контроля. На следующий день суд, заседание которого проходило в отделении полиции, постановил заключить его под стражу. Навальный с 18 января находится в СИЗО "Матросская тишина", 19 января вышел его фильм о "дворце Путина", который к утру 23 января набрал уже больше 65 млн просмотров.

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