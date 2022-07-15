Половина стран-членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в альянс

Протоколы о присоединении двух стран к НАТО были подписаны всего десять дней назад. Однако набранная скорость не означает, что оставшиеся 15 государств, входящих в организацию, будут столь же оперативны в принятии решений.

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Парламенты 15 из 30 стран, входящих в Организацию Североатлантического договора, одобрили протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. Об этом сообщает финское издание Yle.

Сегодня решение поддержали в парламенте Хорватии. Ранее вступление в НАТО двух североевропейских стран одобрили в Албании, Великобритании, Болгарии, Нидерландах, Исландии, Канаде, Латвии, Люксембурге, Норвегии, Польше, Германии, Словении, Дании и Эстонии.

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции, а также генеральный секретарь НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в организацию 5 июля в Брюсселе. Как отмечает Yle, сразу после этого Стокгольм и Хельсинки получили статус стран-наблюдателей, которые могут направлять делегации на саммиты НАТО, однако не могут участвовать в голосованиях. До полноценного вступления в альянс на две страны не распространяется и действие Североатлантического договора, в том числе в части обязательств по коллективной обороне.

Эксперты затрудняются предсказать, как быстро протоколы о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии ратифицируют оставшиеся 15 членов альянса. Генсек организации Йенс Столтенберг ранее допускал, что на этот процесс может уйти несколько месяцев.