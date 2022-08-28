Правда ли, что Украина попросила Польшу переименовать одну из улиц Варшавы в честь Степана Бандеры?

В середине августа 2022 года интернет-ресурсы распространили скан письма, якобы подписанного главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и направленного его польским коллегам. В письме содержалась просьба дать имя украинского деятеля улице в Варшаве, на которой расположено посольство России. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, насколько правдоподобны эти сведения.

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Вот какая публикация появилась вечером 17 августа 2022 года в популярном Telegram-канале "Война с фейками" (708 000 подписчиков): "В Варшаве может появиться улица Степана Бандеры. На этом настаивает МИД Украины. В письме, подписанном Дмитрием Кулебой, говорится, что Украина, как и Польша, выступают за десоветизацию и декоммунизацию. В связи с этим украинская сторона предлагает переименовать улицу Бельведерскую, где находится посольство России, в Варшаве на улицу Степана Бандеры.

"Такой шаг станет значимым жестом поддержки Польской Республики и ее гражданами украинского народа", — говорится в письме.

Власти Польши, вероятно, готовы согласиться на предложение украинцев. Во всяком случае, представитель Института национальной памяти (ИНП) Петр Горка опубликовал на своей странице в Facebook письмо от польского МИД, в котором институту предлагается "героизировать Бандеру".

"В сентябре 2022 года председателю ИНП необходимо провести встречи с учеными и авторами книг, журналистами с целью популяризации среди польских граждан образа лидера Украинской повстанческой армии (УПА) как героя борьбы за независимость Украины с большевистской Россией. Мэру и администрации Варшавы следует рассмотреть возможность принятия решения о переименовании улицы Бельведерской, на которой находится посольство России, в улицу им. Степана Бандеры", — говорится в документе".

В своей публикации "Война с фейками" ссылается на Telegram-канал "Джокер ДНР", где новость появилась днем ранее (335 000 просмотров), а ее продолжение про Институт национальной памяти — 17 августа (462 000 просмотров). Довольно быстро информацию распространили во "ВКонтакте" (паблики "Сводки от ополчения Новороссии", "Donbass Media Group Горловка", "Горячие точки"), а дальше очередь дошла до СМИ и крупных медиаресурсов, таких как "Комсомольская правда", "Политикус", "Правда.ру", "Глас.ru", "Общественная служба новостей", "Новости восточной ленты" и РИА "ФАН". Разошлась она и по польскому сегменту соцсетей. Новость прокомментировали бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Олег Матвейчев и некоторые политологи.

В этой цепочке реакций явно недоставало ответа хотя бы одного из внешнеполитических ведомств двух стран. И он последовал. Сначала 17 августа замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач (чья подпись якобы стоит под вторым письмом) заявил, что такой документ никогда не появлялся в его министерстве, а "лингвистические ошибки явно указывают на потенциальных авторов этой провокации". А в опубликованном 18 августа твите официальной страницы МИД Польши говорилось: "В сети циркулируют поддельные письма министерств иностранных дел Украины и Польши о переименовании улицы в Варшаве. Фейковая информация была распространена в Telegram пророссийскими хактивистами, которые также распространяли контент о якобы депортации украинцев из Польши".

Под пророссийскими хактивистами, по-видимому, имеются в виду авторы канала "Джокер ДНР". И действительно, публикация, появившаяся на канале 17 июня, весьма напоминает по почерку августовский кейс. В ней тоже можно было увидеть "инсайдерский" скан письма Дмитрия Кулебы в польский МИД, на этот раз с "просьбой депортировать из Польши всех украинских беженцев-мужчин возрастом от 18 до 60 лет для отправки тех на фронт". Как несложно догадаться, и эта новость оказалась фейковой.

Также на сообщение польского МИД в своих Telegram-каналах отреагировали Верховная рада и Главное управление разведки министерства обороны Украины, тем самым дав понять, что и украинская сторона отказывается признавать подлинность своего письма. Что касается второго документа, то страницы Петра Гурки (именно так читается на русском фамилия Górka) и Дариуша Валусяка в Facebook, скриншоты с которых выставлялись на канале "Джокер ДНР", на сегодняшний день как минимум не находятся в открытом доступе, а может быть, и вовсе удалены. Более того, единственный Петр Гурка, упоминаемый на официальном сайте Института национальной памяти — художник, да и о его членстве в организации ничего не известно, просто военно-исторический альбом репродукций мастера выставлен в подразделе "Книжный магазин" этого ресурса.

Почему вообще в этой истории оказался замешан Институт национальной памяти? Дело в том, что эта организация (полное название — "Институт национальной памяти — Комиссия по расследованию преступлений против польского народа") занимается в том числе вопросом этнических чисток, от которых пострадали поляки в годы Второй мировой войны. Польский закон об Институте национальной памяти посвящен, в частности, преступлениям членов украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом. Самым масштабным из этих деяний стала Волынская резня 1943–1944 годов, к которой Степан Бандера лично отношения не имел, но деятельность руководимой им секции Организации украинских националистов (ОУН-б) многими жителями современной Польши воспринимается резко негативно. Поэтому вопросы, связанные с Бандерой и бандеровцами, периодически становятся инфоповодом в польских СМИ, вызывая затем резонанс в России и Украине.

Следует заметить, что, согласно польскому законодательству, переименование улиц находится в исключительной компетенции городского совета. Таким образом, по указанному вопросу МИД должен был бы обратиться в городской совет Варшавы, a не к мэру города, упомянутому в псевдодокументе. Это еще раз доказывает, что он фальшивый.

Также отметим, что некоторые страны в знак солидарности с Украиной действительно меняют названия улиц, на которых расположены российские дипломатические представительства. Так, в Праге и Вильнюсе улицы, на которых находятся российские посольства, отныне носят имя Героев Украины. В Кракове российское консульство располагается на площади Свободной Украины. А в Братиславе улица с российским посольством носит имя Бориса Немцова — российского оппозиционера, убитого в Москве в 2015 году.