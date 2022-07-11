В конце июня 2022 года российские СМИ и интернет-пользователи рассказали о сенсационном заявлении высокопоставленного американского военного Роберта Джефферсона. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, насколько обоснованны подобные публикации.

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26 июня 2022 года декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявил (на видео с отметки 1:09:25): "Тут вот есть такой трехзвездный генерал Роберт Джефферсон в Пентагоне, который сказал о том, что нам надо будет, видимо, статус такой временной приостановки членства (в НАТО. — Прим. ред.) разработать. Понятно, идет речь о Литве. Возможна такая временная приостановка членства, потому что если Литва сейчас нажмет, то тогда это, возможно, приведет к Третьей мировой войне, а мы к Третьей мировой войне, как показала операция на Украине и как показали действия российских войск, в полной мере не готовы. То есть просто у Запада считается, что не хватит вооружений".

До и после эфира на "России-1" заявление американского генерала цитировали и СМИ: "Военное дело", "Катехон", Deita, "Новости Якутска" и др. "Общественная служба новостей" даже обратилась за комментарием к главному научному сотруднику Института Европы Российской академии наук Николаю Межевичу (тот заявил, что власти Литвы "претендуют на премию Дарвина").

Новость распространяли и пользователи соцсетей. Например, во "ВКонтакте" ею поделились паблики "Новости для пенсионеров" (282 000 подписчиков на момент написания этого разбора), "Сила в правде" (190 000 подписчиков), "Спецназ" (188 000 подписчиков), "Новости президента России!" (156 000 подписчиков), "Третья мировая война" (79 000 подписчиков) и др. В Telegram о сенсационном выступлении Джефферсона рассказал депутат Госдумы, координатор "Национального освободительного движения" Евгений Федоров. Упоминания этого заявления можно встретить также в Facebook, Twitter и других соцсетях.





Удивительно, но публикации о заявлении Роберта Джефферсона про Литву и НАТО интернет-пользователи и авторы заметок в СМИ сопровождают фотографиями двух разных людей. Еще удивительнее, что их обоих не зовут Роберт Джефферсон.

Американский генерал армии США Роберт Джефферсон в эфире телеканала BBC призвал приостановить членство Литвы в НАТО Позиция Вильнюса по транзиту грузов в Калининградскую обл может привести к полномасштабному конфликту,между НАТОй и Россией

Литва «провоцирует Москву» pic.twitter.com/61oCHcKqWn — Να-Τα-Λι-Я (@HATALIA_V_Z) June 24, 2022

Генерал армии США Роберт Джефферсон считает что права Литвы в Североатлантическом Альянсе должны быть приостановлены, подобные провокационные выходки неминуемо приведут Вашингтон к войне с Москвой. "Хотим ли быть уничтоженными из-за маленькой Литвы? Конечно, нет!". pic.twitter.com/sPGTiKuO5f — Дрессирую твоих тараканов (@balalabaka) June 23, 2022

На части фотографий изображен мужчина в форме зеленого цвета. Это действительно высокопоставленный американский военный — Роберт Неллер ранее занимал руководящие посты в командовании морской пехотой. Используемая интернет-пользователями и СМИ фотография была сделана еще в 2015 году. На других снимках запечатлен человек в форме черного цвета — это вице-адмирал Джон Кирби, который после окончания своей почти 30-летней службы на флоте занял должность официального представителя Пентагона. Фотографию, прикрепляемую к постам о заявлении представителей Пентагона касательно Литвы в НАТО, в начале января использовало, например, "Радио Sputnik".

Неллер уже ушел на пенсию — его никак нельзя назвать представителем Пентагона, как это делают авторы постов в соцсетях и заметок в СМИ. То же самое справедливо и в отношении Кирби — еще в середине мая он перешел на работу в пресс-службу Белого дома. Нам не удалось найти заявлений Неллера или Кирби, в которых они говорили бы о возможной приостановке членства Литвы в НАТО.

Генерала Роберта Джефферсона, судя по всему, не существует. По крайней мере, о нем ничего не говорится на сайтах Пентагона и других американских ведомств, а также в сколько-нибудь крупных западных СМИ. Упоминания этого человека нам удалось обнаружить только в записях в соцсетях (например, в Facebook и Twitter) и только в постах о возможном исключении Литвы из Североатлантического альянса.

Первоисточником новости о заявлении американского генерала стал сайт сатирических новостей "Панорама". Соответствующая публикация появилась на сайте издания 22 июня. Выдавшие новость за реальную не только проигнорировали дисклеймер "Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями", размещенный в конце материала, но и не заметили несколько деталей, однозначно характеризующих текст как несерьезный:

в начале новости говорится, что свое мнение Джефферсон озвучил в эфире британского телеканала BBC, а в середине — что в эфире Montana Star (такого телеканала или радиостанции, судя по всему, не существует);

в тексте упоминается Верховный совет НАТО — такого органа в структуре организации нет;

в конце заметки приведена цитата главного редактора авторитетной французской газеты L’Humanité по имени Шарль Латэн, которую тот якобы разместил в своем "Живом журнале". В действительности этим изданием руководит Патрик л’Йарик, а вымышленный журналист, чье имя не просто так похоже на слово "шарлатан", — постоянный "автор" сатирической "Панорамы".

Отдельно отметим, что декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров не первый раз выдает вымышленные новости этого издания за реальные в эфире федерального российского телеканала. В марте 2021 года все в той же программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" политолог утверждал, что Европарламент потребовал от создателей мультфильма "Маша и Медведь" добавить в анимационный сериал "представителей неординарной, так сказать, сексуальной ориентации" (в том тексте "Панорамы" Шарль Латэн, кстати, фигурировал как директор по разнообразию Совета Европы). Сидорова довольно быстро раскритиковали за то, как неаккуратно он распространяет информацию. Тот извинился и заявил, что "это один из тех случаев, что перед эфиром не надо читать новости с телефона. Обычно я использую первоисточник".

"Панорама", как и в случае с новостью о "Маше и Медведе", и в этот раз порадовалась, что ее контент распространяют эксперты, выступающие на федеральных телеканалах. "Если вы пропустили какой-то из наших материалов, не беспокойтесь — вам его обязательно перескажет по телевизору декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров", — отметило издание в Twitter.