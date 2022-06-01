Премьер-министр Италии: крупные страны ЕС против статуса кандидата для Украины

При этом, по словам Марио Драги, Рим поддерживает предоставление такого статуса. Ранее несколько европейских лидеров высказывали сомнения, что Украина сможет быстро войти в Евросоюз.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Против статуса кандидата возражают почти все крупные государства Евросоюза, я бы сказал, все, кроме Италии", — приводит слова итальянского премьер-министра агентство ANSA. Об этом Марио Драги заявил на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС, завершившегося вчера в Брюсселе.

"[Предоставление Украине] статуса кандидата на данный момент не предвидится из-за оппозиции этих стран", — подчеркнул глава итальянского правительства. В то же время он допустил применение ускоренной процедуры принятия Украины в Евросоюз. "Мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения", — добавил Драги.

Украина подала заявку на "немедленное" вступление в ЕС 28 февраля. Позднее ряд европейских лидеров, в числе которых президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявили, что эта процедура может занять годы. На прошлой неделе СМИ сообщали, что глава британского правительства Борис Джонсон обсуждает с Украиной, Польшей и странами Балтии создание альтернативы ЕС.