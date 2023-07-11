Президент Чехии: НАТО не стоит размещать ядерное оружие у границы с Россией в ответ на шантаж Кремля

Страны НАТО не должны зеркально отвечать на шантаж Путина о применении ядерного оружия и размещении тактического арсенала в Беларуси, заявил президент Чехии и экс-председатель Военного комитета альянса Петр Павел во время NATO Public Forum.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе публичного мероприятия депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко спросил у чешского лидера, как альянс должен отреагировать на размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси. "Не пришло ли время разместить ядерное оружие в Восточной Европе?", — предложил вариант украинский парламентарий.

"Я не думаю, что мы всегда должны использовать тот же подход, что наши оппоненты. Думаю, ядерные способности НАТО достаточно сильны. Нет никакой необходимости размещать вооружения ближе к границе, поскольку это лишь приведет к эскалации конфликта", — парировал Павел.

Президент Чехии также призвал в ответ на шантаж со стороны Кремля "быть откровеннее" и "напоминать, что у нас есть те же возможности". "Когда мы слышим от президента Путина угрозы об использовании ядерного оружия, наш ответ должен быть таким: "У нас оно тоже есть, оно в состоянии готовности и мы используем его, если придется. Разумеется, никто не говорит, что хочет его использовать, и мы надеемся, что вы тоже не хотите и не сделаете этого"", — сказал Павел.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в интервью изданию The Times призвал НАТО создать постоянные военные базы у границы с Россией.