Президент Финляндии: еще в апреле Турция поддерживала вступление страны в НАТО

Как утверждает Ниинистё, два месяца назад позиция Эрдогана серьезно отличалась от той, которую он позднее озвучил публично. В мае турецкий лидер заявил, что его страна проголосует против присоединения Финляндии и Швеции к альянсу.

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В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре поддержал потенциальное присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. Об этом в интервью газете Ilta-Sanomat рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё.

Как утверждает финский лидер, "весьма продолжительная беседа" между двумя лидерами состоялась 4 апреля. В ходе разговора Эрдоган сам затронул тему возможного вступления Финляндии в НАТО и отметил, что Турция "положительно отнесется" к такому решению.

Ниинисте сказал в интервью, что у него не было причин сомневаться в поддержке Турции до того, как в середине мая Эрдоган публично заявил о прямо противоположной позиции. "Довольно трудно исходить из предположения, что дела обстоят не так, как меня неоднократно уверяли, причем не только меня, но и нашего министра иностранных дел и даже генерального секретаря НАТО", — отметил финский президент (цитата по Yle).

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая; для вхождения в альянс требуется единогласное одобрение всех его членов. Несколькими днями ранее Эрдоган заявил, что его страна проголосует против такого решения, поскольку Финляндия и Швеция укрывают представителей Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее экстремистской). Впоследствии Bloomberg сообщал и о других требованиях Турции, в числе которых отмена санкций, наложенных на Анкару из-за покупки российских систем С-400.