Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала войны посетил Украину. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он пообещал в самое ближайшее время передать для нужд ВСУ дополнительную партию систем ПВО немецкого производства.

Дополнительные реактивные системы залпового огня Mars II и четыре самоходные гаубицы "будут переданы Украине оперативно в ближайшие дни", заверил Штайнмайер журналистов на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

Президенты также объявили об учреждении программы партнерства двух стран на муниципальном уровне. По их мысли, немецкие муниципалитеты будут еще больше и активнее участвовать в восстановлении украинских городов-побратимов, чем в рамках нынешней помощи, оказываемой на федеральном уровне.

Как говорится в совместном заявлении Зеленского и Штайнмайера, предлагаемая форма сотрудничества "закладывает основу для общего будущего" и "посылают в Москву четкий сигнал: ваша война не сможет нас разделить, она еще больше сблизит между собой европейцев — немцев и украинцев".

В настоящий момент в Украине и Германии насчитывается 107 пар городов-побратимов, из которых около трети заключили соглашения о сотрудничестве уже после начала войны.

Чтобы подать пример другим, Штайнмайер взял на себя символическое шефство над проектами развития и реконструкции в Черниговской области, где он побывал перед встречей с Владимиром Зеленским.

Перед встречей с Зеленским немецкого президента повезли на север страны, чтобы показать ему город в Черниговской области, недавно освобожденный от российских войск.

Как сообщает общественный немецкий вещатель ARD, Штайнмайер выразил свое потрясение увиденными там разрушениями и рассказами местных жителей. "Все гораздо страшнее, чем мы в Германии себе представляем", — заявил он по итогам поездки.

Во время визита в Корюковку, неподалеку от границы с Беларусью, там сработала сирена оповещения о воздушной тревоге, после чего около часа Штайнмайеру пришлось провести в ближайшем бомбоубежище.

German President Frank-Walter Steinmeier is visiting Ukraine today.

While he was talking to the media in Chernihiv, an air raid alert went on and everyone needed to go to the shelter.

A very good illustration why Ukraine needs more air defense systems ASAP.

📷: dpa pic.twitter.com/VRAyrQD7Fl