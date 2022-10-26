Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала войны посетил Украину. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он пообещал в самое ближайшее время передать для нужд ВСУ дополнительную партию систем ПВО немецкого производства.

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Дополнительные реактивные системы залпового огня Mars II и четыре самоходные гаубицы "будут переданы Украине оперативно в ближайшие дни", заверил Штайнмайер журналистов на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

Президенты также объявили об учреждении программы партнерства двух стран на муниципальном уровне. По их мысли, немецкие муниципалитеты будут еще больше и активнее участвовать в восстановлении украинских городов-побратимов, чем в рамках нынешней помощи, оказываемой на федеральном уровне.

Как говорится в совместном заявлении Зеленского и Штайнмайера, предлагаемая форма сотрудничества "закладывает основу для общего будущего" и "посылают в Москву четкий сигнал: ваша война не сможет нас разделить, она еще больше сблизит между собой европейцев — немцев и украинцев".

В настоящий момент в Украине и Германии насчитывается 107 пар городов-побратимов, из которых около трети заключили соглашения о сотрудничестве уже после начала войны.

Чтобы подать пример другим, Штайнмайер взял на себя символическое шефство над проектами развития и реконструкции в Черниговской области, где он побывал перед встречей с Владимиром Зеленским.

Президент в "бункере"

Перед встречей с Зеленским немецкого президента повезли на север страны, чтобы показать ему город в Черниговской области, недавно освобожденный от российских войск.

Как сообщает общественный немецкий вещатель ARD, Штайнмайер выразил свое потрясение увиденными там разрушениями и рассказами местных жителей. "Все гораздо страшнее, чем мы в Германии себе представляем", — заявил он по итогам поездки.

Во время визита в Корюковку, неподалеку от границы с Беларусью, там сработала сирена оповещения о воздушной тревоге, после чего около часа Штайнмайеру пришлось провести в ближайшем бомбоубежище.

German President Frank-Walter Steinmeier is visiting Ukraine today. While he was talking to the media in Chernihiv, an air raid alert went on and everyone needed to go to the shelter. A very good illustration why Ukraine needs more air defense systems ASAP. 📷: dpa pic.twitter.com/VRAyrQD7Fl — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 25, 2022

Незадолго до этого предствитель Штайнмайера Керстин Гаммелин написала, что президент Германии приехал в Киев с двойным посланием: "Мое послание народу Украины: на Германию можно положиться! Мы продолжим поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане. И в то же время я обращаюсь к немцам дома: давайте никогда не забывать, что эта война означает для людей здесь! Даже с учетом всех тягот, которые переживаем из-за войны мы в Германии — давайте на мгновение посмотрим на нее глазами украинцев".

Штайнмайер также уточнил, что речь идет о помощи в скорейшем восстановлении разрушенной инфраструктуры, ремонте электросетей, водопровода, отопления, устранении узких мест в подаче электроэнергии.

Долгая дорога в Киев

В Киев Штайнмайер попал с третьей попытки. Первый визит планировался еще в апреле (как отмечает агентство Reuters, изначально президент Германии собирался посетить украинскую столицу вместе с главами Литвы, Латвии и Польши), однако был отложен украинской стороной из-за нерешительной и осторожной позиции Берлина, которая многим в Киеве казалась пророссийской.

Более того, как напоминает Bild, будучи министром иностранных дел в правительстве Ангелы Меркель, Штайнмайер последовательно выступал за дружественные отношения с Россией — даже после аннексии Москвой Крыма и разжигания конфликта в Донбассе.

Летом переговоры Киева и Берлина возобновились, и к осени Штайнмайер все же получил приглашение, урегулировав разногласия с Зеленским в ходе телефонного разговора. Однако и этот визит, назначенный на 20 октября, был отменен буквально накануне прилета — уже немецкой стороной — "по соображениям безопасности".

Выяснилось, что от поездки президенту рекомендовали воздержаться сразу три федеральных ведомства: МВД Германии, МИД страны и немецкие органы госбезопасности. В украинском правительстве, по информации Bild, отмена визита Штайнмайера вызвала раздражение. В итоге до Киева он добрался только через неделю.

Агентство Reuters сообщило, что, будучи в Украине, Штайнмайер осудил то, что он назвал "жестокой агрессивной войной" России и сказал, что с нетерпением ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Foto: Telegram-канал "Укрзалізниця"

Во вторник днем пресс-служба украинского оператора железных дорог "Укрзализница" опубликовала фото из купе поезда, на котором прибыл Штайнмайер. Вокруг букета ирисов в желтой оберточной бумаге, вызывающим ассоциации с украинским флагом, разложены открытки с изображением зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.

"Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь", — каламбурит пресс-служба.

В октябре Германия передала Украине зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM. 14 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что ВСУ уже используют комплекс IRIS-T на юге страны.

За поставки системы публично благодарил Германию президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо и партнерам — всем, кто помогает нам с противовоздушной и противоракетной обороной. К примеру, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-Т — это действительно эффективная система", — говорил президент в своем вечернем обращении 19 октября.

Сообщалось, что в будущем Германия намерена передать Украине еще три аналогичных комплекса. Впрочем, их еще предстоит построить, то есть в распоряжение ВСУ машины поступят не раньше следующего года.