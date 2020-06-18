При стрельбе в квартире в Москве погибли четыре человека

Один ребенок и трое взрослых погибли при стрельбе на севере Москвы, сообщили в СКР.

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"В результате стрельбы погибли две женщины, ребенок и мужчина", — сказала ТАСС представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

"По предварительным данным, это мужчина, женщина, ее дочь и внучка", — уточнила Иванова в разговоре с Интерфаксом. Ранее она говорила РИА Новости, что в квартире были обнаружены тела мужчины, женщины и двух малолетних детей.

По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

Хлопки услышали соседи, которые вызвали полицию. "Они сообщили, что до этого к женщине в квартиру зашел сожитель", — рассказала Иванова.

Следователи работают на месте происшествия, возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Мужчина открыл стрельбу в квартире в доме №38а на улице Приорова. Представитель экстренных служб говорил ранее РИА Новости, что стрелявший, по предварительным данным, покончил с собой. Интерфакс же со ссылкой на свой источник сообщал, что стрелок, по некоторым данным, погиб во время штурма.

"Во время ссоры в квартире на улице Приорова мужчина открыл огонь из травматического оружия и, по предварительным данным, застрелил свою сожительницу и двоих детей", — говорил собеседник Интерфакса.

"Во время ссоры на почве условий общения с детьми двух бывших сожителей мужчина открыл огонь и застрелил женщину, двоих детей, а затем покончил собой", — рассказал другой источник агентства.

Стрельба произошла на улице Приорова на севере Москвы. ТАСС, ссылаясь на своего собеседника в правоохранительных органах, сообщал, что стрелок забаррикадировался в квартире, в которой находились двое детей. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи.