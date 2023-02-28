Пригожин "признался" в сотрудничестве с эстонской правой партией EKRE

Пресс-служба российского предпринимателя и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что его структуры "долгое время" сотрудничали с бывшим лидером эстонских правых Мартом Хельме. Ранее Politico и Eesti Päevaleht писали, что в 2019 году подчиненные Пригожина организовывали информационные кампании в поддержку партии EKRE, однако журналисты не нашли доказательств, что об этом было известно самим эстонским политикам. В EKRE уверены, что своими заявлениями Пригожин пытается вмешаться в выборы в эстонский парламент.

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27 февраля пресс-служба компании Пригожина Concord Group опубликовала в своем Telegram-канале ответ на запрос эстонского издания Baltija (Delfi.ee называет его "пропагандистским") с просьбой прокомментировать публикацию в Politico (это издание в письме Baltija почему-то названо "итальянским").

"С Мартом Хельме, бывшим лидером EKRE, мы, действительно, долгое время сотрудничали. Наше сотрудничество началось с 2019 года в рамках антизападной стратегии. У нас даже были представители в его офисе. […] В целом, безусловно, Март Хельме человек одиозный, неоднозначный и у него сложное отношение к России, но пока он занимал должность министра внутренних дел Эстонии, он всегда соблюдал договоренности", — говорится в ответе Пригожина, опубликованном его пресс-службой.

Хельме занимал пост министра внутренних дел Эстонии с апреля 2019-го по ноябрь 2020 года, впоследствии перешел на работу в эстонский парламент. Партией EKRE он руководил с 2013-го по 2020 год, сейчас это должность занимает сын политика Мартин, также депутат Рийгикогу. Оба баллотируются в парламент страны на выборах 2023 года.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

В середине февраля издание Politico, изучившее оказавшиеся в распоряжении журналистов внутренние документы компаний Пригожина, сообщило, что в 2019 году перед выборами в Европарламент структуры, связанные с основателем ЧВК "Вагнер", планировали поддержать EKRE с помощью групп в Facebook и других соцсетях. Позднее газета Eesti Päevaleht опубликовала часть этих документов, в которых был описан план вмешательства в выборы в Эстонии: для этого сотрудники Пригожина специально съездили в эту страну, завели десятки фейковых аккаунтов в соцсетях и организовали информационные кампании против руководства страны и в поддержку EKRE.

В обоих журналистских расследованиях подчеркивается, что у их авторов нет доказательств, что структуры Пригожина проводили информационные кампании по заказу EKRE и что между политиками и "троллями" в принципе есть какая-либо формальная связь.

Сама партия последовательно отрицает взаимодействие с основателем ЧВК "Вагнер" и его сотрудниками. Утром 28 февраля стало известно, что EKRE обратилась в Полицию безопасности (КаПо) с просьбой проверить, не пытается ли Россия таким образом повлиять на скорых выборах в парламент Эстонии. "Похоже, это скоординированная кампания", — считают в правой партии.

Журналист Delfi.ee и основатель фактчекингового проекта "Проверено" Илья Бер призывает не верить Пригожину на слово. "Мне кажется, речь может идти о попытке троллинга", — считает эксперт. По мнению Бера, в последние месяцы Пригожин стал подозрительно откровенным и, вероятно, пытается таким образом вызвать на Западе путаницу и неразбериху, при этом в распространяемых его пресс-службой комментариях считывается сарказм.

Накануне в Эстонии началось электронное и предварительное очное голосование на парламентских выборах, которые завершатся в воскресенье. По прогнозам социологов, EKRE наберет порядка 20% голосов и займет второе место по итогам волеизъявления эстонцев. Судя по проводившимся в последние недели соцопросам, уверенную победу на выборах одержит "Партия реформ" во главе с действующим премьер-министром Каей Каллас.