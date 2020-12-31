Профессор Тартуского университета: российский "Спутник V" не хуже вакцины от AstraZeneca
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Российская вакцина "Спутник V" по своей технологии идентична вакцине британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, сказал профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Об этом пишет эстонский портал rus.err.ee.

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"Нет никаких оснований говорить, что российская вакцина хуже, чем препарат AstraZeneca. Вопрос в том, как организован производственный процесс, как проводилось тестирование, какие данные собраны и ходатайствовали ли на основании этих данных о лицензии на использование", - сказал Меритс в программе ERR "Aastalõpu Päevakaja".

Различие заключается в том, что вакцине AstraZeneca используется аденовирусный вектор шимпанзе, а в российском "Спутнике V" - два разных аденовирусных вектора человека, добавил Меритс.

Президент России Владимир Путин в августе дал разрешение на использование вакцины от коронавируса "Спутник V". Однако поначалу ученые не слишком доверяли этой вакцине, так как в научной литературе не было опубликовано ее результатов. В начале декабря Россия начала масштабную вакцинацию.

Вакцина AstraZeneca была разработана с использованием уже применяемого метода. Новая технология мРНК была использована при разработке вакцины Pfizer-BioNTech, которая в настоящее время используется в Эстонии.

Компания AstraZeneca сообщила, что средняя эффективность их вакцины составляет 70%. По данным России, вакцина "Спутник V" предотвращает развитие Covid-19 у 92% инфицированных.

Вакцину AstraZeneca можно хранить в холодильнике при температуре 2-8 °C, поэтому ее проще транспортировать. Препарат Pfizer-BioNTech надо хранить при -70 °C.

По данным Европейской комиссии, вакцина AstraZeneca может быть одобрена в ЕС в первом квартале 2021 года, а ее поставки начнутся в марте. В Великобритании вакцина AstraZeneca уже получила разрешение на использование.

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