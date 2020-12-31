Профессор Тартуского университета: российский "Спутник V" не хуже вакцины от AstraZeneca

Российская вакцина "Спутник V" по своей технологии идентична вакцине британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, сказал профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Об этом пишет эстонский портал rus.err.ee.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Нет никаких оснований говорить, что российская вакцина хуже, чем препарат AstraZeneca. Вопрос в том, как организован производственный процесс, как проводилось тестирование, какие данные собраны и ходатайствовали ли на основании этих данных о лицензии на использование", - сказал Меритс в программе ERR "Aastalõpu Päevakaja".

Различие заключается в том, что вакцине AstraZeneca используется аденовирусный вектор шимпанзе, а в российском "Спутнике V" - два разных аденовирусных вектора человека, добавил Меритс.

Президент России Владимир Путин в августе дал разрешение на использование вакцины от коронавируса "Спутник V". Однако поначалу ученые не слишком доверяли этой вакцине, так как в научной литературе не было опубликовано ее результатов. В начале декабря Россия начала масштабную вакцинацию.

Вакцина AstraZeneca была разработана с использованием уже применяемого метода. Новая технология мРНК была использована при разработке вакцины Pfizer-BioNTech, которая в настоящее время используется в Эстонии.

Компания AstraZeneca сообщила, что средняя эффективность их вакцины составляет 70%. По данным России, вакцина "Спутник V" предотвращает развитие Covid-19 у 92% инфицированных.

Вакцину AstraZeneca можно хранить в холодильнике при температуре 2-8 °C, поэтому ее проще транспортировать. Препарат Pfizer-BioNTech надо хранить при -70 °C.

По данным Европейской комиссии, вакцина AstraZeneca может быть одобрена в ЕС в первом квартале 2021 года, а ее поставки начнутся в марте. В Великобритании вакцина AstraZeneca уже получила разрешение на использование.