Протесты в США: в Вильнюсе пройдет марш солидарности против расизма

5 июня в Вильнюсе в солидарность с протестующими в США пройдет шествие против расизма. Участники шествия поддержат движение Black Lives Matter. Шествие пройдет от Кафедральной площади до посольства США.

"Многие из вас знают, что сейчас происходит в США. Мы хотим поддержать союз Black Lives Matter и выразить соболезнования не только семье Джорджа Флойда и людям, борющимся за справедливость в США, но и солидарность с теми, кто каждый день сталкивается с жестокостью полиции в отношении людей с другим цветом кожи", – сказано в фейсбуке.

Напомним, что в США начались протесты после того, как полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин убил задержанного чернокожего Джорджа Флойда. Во время задержания Флойда 25 мая Шовин прижал ему коленом шею и держал так почти 9 минут. Флойд был безоружен, на нем уже были наручники, Флойд неоднократно произнес фразу: "Я не могу дышать". Вскоре он скончался. Независимая экспертиза показала, что смерть Флойда наступила в результате удушья от постоянного давления.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты в США против полицейского насилия и расизма.