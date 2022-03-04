Путин подписал закон о наказании за "фейки" о действиях российских военных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за "фейки" о действиях российских военнослужащих. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Теперь за публикацию информации о том, что официальные власти России посчитают "фейком" может грозить до 15 лет тюрьмы.

За распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России виновным грозит до трех лет колонии.

Если же фейк распространен в составе организованной группы или сопровождался подделкой доказательств, максимальный срок наказания вырастает до 10 лет колонии.

Если же распространение недостоверной информации повлекло тяжкие последствия, виновным будет грозить уже до 15 лет колонии.