Путин предложил изменить конституцию РФ и вынести поправки на голосование

Президент Владимир Путин предложил провести в России голосование о поправках в конституцию страны. С таким предложением он выступил во время своего послания Федеральному собранию.

По словам Путина, он не видит необходимости в принятии новой конституции страны, так как потенциал нынешней, принятой в 1993 году, еще не исчерпан. В то же время он сказал, что некоторые поправки в основной закон страны, по его мнению, все же назрели.

Какие изменения в конституцию предложил Путин

Закрепить приоритет конституции России над международными договорами

Запретить чиновникам и судьям иметь другое гражданство или вид на жительство в другой стране

Требовать от кандидатов в президенты постоянно проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства

Убрать слово "подряд" из статьи, запрещающей избираться президентом более двух раз подряд

Создать систему публичной власти, в которую войдут как органы государственной власти, так и органы местного самоуправления

Закрепить минимальный размер оплаты труда и обязательную индексацию пенсий

Передать от президента к Госдуме право утверждать премьер-министра и членов правительства

Наделить Совет Федерации правом освобождать судей от должности

Дать Конституционному суду полномочия по запросу президента проверять конституционность законов до их подписания

Что важнее — конституция или международные договоры?

В первую очередь президент предложил закрепить приоритет российской конституции над любыми международными договорами — то есть они должны соблюдаться только в случае, если не противоречат основному закону России.

Конституция и так имеет приоритет над международными договорами, говорит заместитель заведующего кафедры конституционного и административного права ВШЭ Илья Шаблинский. "У нас Конституционный суд имеет полномочия проверять международные договоры на соответствие конституции. Таким образом, не могут быть подписаны и ратифицированы международные договоры, нормы которых противоречат конституции", — отмечает эксперт.

Однако согласно 15-й статье конституции, Россия может входить в международные договоры, нормы которых противоречат национальным законам. "Если она подписывает такой договор, который противоречит какому-то закону, значит, так решила Российская Федерация, значит, норма этого договора имеет приоритет перед нормой национального закона. Но тут тоже не о чем спорить", — отметил эксперт.

Кому разрешат быть президентом?

Кроме того, Путин считает, что к президентским выборам стоит допускать только россиян, которые непрерывно прожили в стране не менее 25 лет и никогда не имели другого гражданства, а из статьи, запрещающей занимать пост президента более двух раз подряд, можно убрать слово "подряд".

Никакого практического смысла эти предложения пока явно не имеют, считает профессор ВШЭ Шаблинский. Проблема того, что нужно проживать в России в течение 25 лет, еще ни разу не стояла ни перед одним кандидатом в президенты России.

"Авторы Конституции исходили из более широкого исторического контекста, [когда писали, что кандидату в президенты нужно проживать в России не менее 10 лет]. Они помнили, что Солженицына насильственно выпихнули из страны, что сотни достойных и талантливых людей изгнали из СССР, и в конце 80-х — начале 90-х они только возвращались. Означало ли это, что их надо было лишить права баллотироваться на высшие государственные посты?" — рассуждает эксперт.

По его мнению, на ум приходит имя Михаила Ходорковского, бывшего акционера ЮКОСа, который был осужден и уехал из России в Великобританию после помилования. Именно о нем Путин мог думать, предлагая такую поправку в Конституцию, полагает эксперт.

"Но это не очень достойно — подгонять нормы конституции под какие-то конъюнктурные политические соображения. Это некрасиво", — сказал Шаблинский.

Государственная реформа?

По мнению Путина, состав правительства должен утверждаться парламентом, а не президентом.

"Акции Госдумы растут вместе с возможностями. Ей доверят право утверждения кандидатуры премьера и всего правительства. Новый президент не будет вправе их отклонить. А при нынешнем в условиях полной управляемости такого даже гипотетически представить нельзя. Выглядит как составляющая будущего транзита [власти]", — сказал Би-би-си политолог Константин Калачев.

"Эта реформа мало что поменяет в текущей ситуации. Но вообще-то да, это изменение государственного устройства России", — считает в свою очередь политолог Аббас Галлямов. По его словам, из предложений Путина следует, что ценность депутатского мандата и должности спикера возрастают: "Возможно, Путин готовится занять место спикера Госдумы?"

Не так давно Путин уже говорил о возможном изменении конституции. В частности, он уже высказывался на этот счет во время своей ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года. Однако тогда речь шла только об исключении слова "подряд" из статьи о допустимом количестве президентских сроков.