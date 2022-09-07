Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины

Российский президент Владимир Путин с трибуны Восточного экономического форума заявил, что вывоз зерна из украинских портов, разблокированный в результате вмешательства ООН и Турции в июле, стоит ограничить. Он пообещал обсудить этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено, — сказал Путин, выступая во Владивостоке на пленарной сессии ВЭФ. — Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза".

Путин утверждает, что по линии Всемирной программы продовольствия ООН было загружено "всего два корабля из 87". "И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн", — заявил российский президент, назвав европейские страны "колонизаторами", обманывающими развивающиеся страны.

"Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту [в Европу]? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом", — добавил Путин.

Сделка на 120 дней



Соглашения, заключенные при посредничестве ООН и Турции, действуют всего 120 дней. Их подписали Украина и Россия 22 июля в Стамбуле, после чего в Черном море начали действовать зерновые коридоры. До этого экспорт зерна был заблокирован в связи с вооруженным вторжением России в Украину.

Выступая в Стамбуле, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что сделка, согласованная с Россией и Украиной, принесет облегчение "наиболее уязвимым людям, находящимся на грани голода".

Однако до сих пор поставки, которые должны помочь этим людям, были невелики.

Первое судно с продовольственной помощью под эгидой Всемирной продовольственной программы (ВПП) недавно прибыло в пункт назначения.

Сухогруз Brave Commander вез 23 тысячи тонн пшеницы, предназначенной для бедных общин на юге Эфиопии. Он вышел из украинского порта Южный 16 августа и пришвартовался в Джибути.

К настоящему моменту загружено судно MV Karteria, которое готово доставить 37 тысяч тонн пшеницы в Йемен. Чиновники из ООН надеются, что за этими судами последуют и другие.

В 2021 году Всемирная продовольственная программа ООН распределила по всему миру 4,4 млн тонн продовольственной помощи. Две трети из них поступили из Украины.

"Не надо смешивать то, что делаем мы, с общим открытием портов и наводнением рынка этим необычайным количеством зерна", — призывал старший представитель программы Грэг Бэрроу,

Еще до выступления Путина во Владивостоке на ВЭФ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не исключает непродления зерновой сделки, заключенной на 120 дней.

"Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить, — сказал Небензя журналистам. — Учитывая результаты, скорее отсутствие результатов [по реализации российского экспорта в рамках сделки], я не исключаю ничего. Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет".

Россия в рамках стамбульских соглашений требовала отмены санкций в отношении экспорта российского зерна и удобрений. СМИ анонсировали смягчение санкций, но этого не произошло. На вопрос, был ли произведен экспорт российского зерна в рамках соглашения, Небензя ответил: "Нет. Ничего".

Путин на форуме, выдвигая обвинения в адрес Европы, заявил, что "масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать", что может привести к "небывалой гуманитарной катастрофе".

Что еще сказал Путин

В Восточном экономическом форуме помимо президента России принимают участие представители Мьянмы, Армении, Монголии и Китая.

Выступая на пленарной сессии, Путин говорил о небывало низкой безработице в России в этом году — по его словам, она составляет меньше 4%.

Он рассчитывает, что инфляция в России по итогам года будет 12%, а в следующем году — уже только 4-5%. Инфляция обновила многолетние рекорды и в развитых экономиках, добавил Путин, утрачено, как он утверждает, доверие к доллару и другим западным валютам.

Рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с Китаем в равной пропорции, сообщил российский президент.

"Теперь только компания в российской юрисдикции имеет право осваивать наши природные ресурсы", — провозгласил Путин. Он также анонсировал "системное перевооружение" российских авиакомпаний — перевод их на самолеты отечественного производства.

Россия оказалась под давлением западных санкций в ответ на вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Российские власти утверждают, что справляются с этим давлением.

Говоря о войне, Путин заявил, что Россия ничего не потеряла — поляризация мира якобы пошла стране на пользу, укрепив ее суверенитет. Вторжение в Украину он назвал "долгом", который нужно "исполнить до конца".