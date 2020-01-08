Путин слетал к Асаду в Дамаск. Они обсудили войну и мир

Российский президент Владимир Путин неожиданно прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Участие России в затяжной сирийской войне существенно изменило расклад сил и помогло Асаду удержать власть.

Путин приехал в момент резкого обострения ситуации в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Генерал был вдохновителем и координатором военизированных шиитских группировок на всем Ближнем Востоке, включая Сирию. Именно он, как считается, убедил Путина вмешаться в конфликт в Сирии в переломный момент в сентябре 2015 года.

Путин отметил, что общие усилия в восьмилетней войне принесли плоды: "Что касается Сирии, то благодаря вашим усилиям, нашим совместным действиям ситуация … не просто кардинально поменялась, фактически мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности в Сирии, единой целостной страны".

Асад согласился: "Буквально несколько месяцев назад на наши головы здесь без остановки падали снаряды. Вы прекрасно знаете о тех усилиях, которые предприняла российская армия во взаимодействии с сирийской, чтобы освободить большую часть территории Сирии".

Путин посетовал, что в регионе "обостряется ситуация", но сказал, что "на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни". "…Что меня порадовало, когда ехали по Дамаску — жизнь возрождается, много транспорта на улице, магазины работают, кафе, рестораны".

Асад пожаловался на трудности и попросил Путина не оставлять его наедине с врагами: "Каждый раз, когда мы продвигаемся вперед и достигаем успехов, ситуация начинает все больше усложняться, потому что есть попытки восстановить терроризм. Поэтому ваш сегодняшний визит очень важен, чтобы обсудить, как мы можем взаимодействовать, чтобы достичь новых успехов, координируя наши действия в борьбе с терроризмом".

Что Россия делает в Сирии

Россия — давний союзник Сирии. Путин последовательно поддерживал Башара Асада, а в 2015 году под предлогом борьбы с джихадизмом открыто выступил на стороне сирийского режима с целью не допустить свержения президента.

"Военной целью операции является исключительно воздушная поддержка сирийских вооруженных сил в их борьбе против ИГ (запрещена в России)", — говорил в сентябре 2015 года тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов.

Истинной целью России многие эксперты называли желание не допустить свержения Асада и вернуть влияние в регионе. Россию наряду с сирийскими властями не раз обвиняли в применении тактики выжженной земли и намеренном обстреле больниц и домов с мирными жителями или умеренной оппозицией. Россия и Сирия утверждают, что воюют с радикальными джихадистскими группировками, и подобные обвинения отвергают.

С просьбой о помощи, как рассказывали российские власти, к Путину обратился сам Асад. А как стало известно из расследования Рейтер, убедил Путина прийти в Сирию влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани, убитый на днях по приказу американского президента Дональда Трампа.

До вмешательства в Сирию Россия прежде никогда не участвовала напрямую в военных действиях на территории арабских стран.

Россия поддерживает наземные операции сирийских правительственных сил с воздуха. У России есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база военно-морских сил в Тартусе. Кроме того, в Сирии задействованы силы специальных операций российского минобороны.

В официальных депешах визит Путина никак не связывается с убийством генерала.

После неожиданного и короткого визита в Дамаск Путин направился на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С ним Путину предстоит обсудить ситуацию в Сирии и Ливии, где российские и турецкие интересы пересекаются.