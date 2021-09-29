Путин вышел из самоизоляции и встретился с президентом Турции

У президента России Владимира Путина закончился период самоизоляции. Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

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О том, что Путин вышел из режима самоизоляции, говорит и назначенная на сегодня, 29 сентября, встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", — заявил Песков агентству ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также заверил, что перед встречей глав двух государств и во время ее будут соблюдены все необходимые меры эпидемиологической безопасности.

Как пишет ТАСС, Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и Закавказье, а также поговорят о различных вопросах сотрудничества России и Турции в политической и торгово-экономической областях.

Ранее сообщалось, что 14 сентября Путин ушел на режим самоизоляции.