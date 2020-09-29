Роспотребнадзор нашел нарушения в томском отеле, где останавливался Навальный
Foto: AP/Scanpix

Управление Роспотребнадзора по Томской области нашло нарушения во время проверки гостиницы Xander, где останавливался Алексей Навальный перед госпитализацией. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

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Ведомство обнаружило 13 санитарных нарушений, они касаются хранения, мойки и сушки столовой посуды, маркировки столов и кухонного инвентаря, хранения и сопроводительной документации продуктов питания.

По итогам проверки заместителя управляющего отелем привлекли к административной ответственности по статье 6.6 КоАП ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения") со штрафом в 60 тысяч рублей. Кухонного работника гостиничного ресторана "Вельвет" оштрафовали на две тысячи рублей по части 1 статьи 6.35 КоАП ("Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления").

28 сентября стало известно, что телеведущий Дмитрий Киселев переночевал в номере гостиницы Xander, в котором останавливался Навальный. Киселев заявил, что если бы в комнате был яд "Новичок", то он бы не "сидел перед" зрителями. Ведущий также призвал провести международное расследование, которому должен содействовать оппозиционер, в частности сдав кровь на анализ международному консилиуму врачей, в который войдут и российские специалисты. Отказ будет означать, что отравления не было, заключил Киселев.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому, позднее его перевезли на лечение в Берлин. Европейские токсикологи по итогам анализов сделали выводы, что в крови и моче Навального обнаружили следы отравляющего вещества группы "Новичок", их же нашли в бутылке из-под воды, которую близкие забрали из номера в отеле Xander. Российские медики заявляли, что не выявили ядов. В сентябре Навального вывели из комы и выписали, реабилитация займет несколько недель, после чего он вернется в Россию.

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Lenta.ru

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