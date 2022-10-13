Российские власти впервые сообщили о гибели мобилизованных на войне в Украине

Правительство Челябинской области подтвердило гибель пятерых человек, отправленных на войну в Украине. Первое официальное заявление о смерти мобилизованных на фронте прозвучало спустя всего три недели после объявления "частичной" мобилизации.

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"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. […] Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов", — говорится в заявлении пресс-службы правительства региона.

Челябинские власти также пообещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей (16,2 тысячи евро) в дополнение к федеральным выплатам.

С конца сентября стало известно о более чем 10 случаях, когда мобилизованные россияне умирали, не доехав до зоны боевых действий (по подсчетам "Медузы", это показатель уже достиг отметки в 20 человек — прим. Delfi). Первые сообщения о гибели мобилизованных на фронте стали поступать в начале этой недели, однако власти их не комментировали.

В понедельник издание "Вечерний Карпинск" (Свердловская область) сообщило о гибели под Херсоном трех жителей города, мобилизованных в конце сентября.

Издание It's My City писало о гибели Евгения Бизяева из Краснотурьинска Свердловской области — мужчину, как сообщалось, мобилизовали 28 сентября.

Правозащитник Павел Чиков вечером в среду сообщил, что в Украине погиб первый мобилизованный в России адвокат — Андрей Никифоров из Петербурга. По его данным, адвокат был мобилизован 25 сентября и погиб под Лисичанском (Луганская область, контролируется на данный момент российскими войсками).

Обстоятельства гибели мобилизованных россиян неизвестны. Министерство обороны России 29 сентября обещало не отправлять неподготовленных солдат на передовую.