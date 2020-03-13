Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами ЕС

Россия с 16 марта ограничит авиационное сообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией. Сохранятся лишь регулярные рейсы в столицы и чартеры.

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Все оставшиеся рейсы будут переведены в терминал F московского аэропорта Шереметьево, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Туда в феврале были перенаправлены все рейсы из Китая, а затем и других стран, где распространился коронавирус.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки", — сказано в сообщении.

Для чартеров указано условие — в страны ЕС будут летать граждане этих и других стран, в Россию же будут возвращаться только граждане России.

Как долго будет действовать ограничение, не сообщается.

Ранее на этой неделе Россия сократила авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией, в которых зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом Covid-19. Россия также запретила въезд гражданам Италии. Ранее был введен запрет на въезд для граждан Китая и Ирана.

Коронавирус в России



В пятницу оперативный штаб сообщил, что в России за сутки выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Таким образом, общее число официально зарегистрированных случаев заражения увеличилось с 34 до 45.

Заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, сообщили в штабе. Это Италия, Франция и Австрия. Ранее все случаи были связаны только с Китаем и Италией.

Более 13 тысяч жителей Москвы, вернувшихся в Россию из стран, где зафиксировано большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили властям о своей самоизоляции. Об этом в пятницу сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Более 5 тысяч человек, по ее словам, обратились за больничными листами. Самоизоляция предусмотрена указом мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности.